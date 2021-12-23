В свете миллионов огней: в сети показали, как выглядит новогодний Днепр с высоты птичьего полета

До Нового года осталось чуть больше недели и Днепр уже полностью готов встречать зимние праздники. В сети показали, как выглядит город в новогоднем убранстве с высоты птичьего полета.

Соответствующее видео опубликовали на YouТube-канале "Телеканал ДніпроTV". В кадр попали самые яркие, и самые праздничные места города.

Как видно из видео, все знаковые места украшены разнообразной иллюминацией, светящимися шариками и огромными люстрами. Радует глаз и новая главная елка. Вокруг царит предпраздничная суета. С приходом темноты город окунается в яркие краски. В парках и скверах людей становится все больше. Кто-то катается на качелях на ул. Яворницкого, кто-то фотографируется со снеговиком на Короленко, кто-то любуется новогодним сквером в компании родных и близких людей.

Видео дня

Предлагаем посмотреть, как украсили город Днепр к новогодним праздникам в этом году.