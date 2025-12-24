В днепровском метро в Сочельник дети и молодежь пели украинские колядки

В Днепре на Сочельник станция метро "Вокзальная" превратилась в сцену. В рамках масштабного марафона "Днепр. Рождество. Вместе" здесь провели яркую хоровую импрезу "Ночь перед Рождеством". Традиционные украинские колядки и щедривки звучали в самом сердце мегаполиса, наполнив подземное пространство многоголосием и праздничным теплом.

В этот вечер на импровизированную сцену вышли 24 хоровых и вокальных коллектива, объединивших 340 воспитанников из двадцати художественных школ и учреждений общего среднего образования города.

"Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить многовековые украинские традиции, вспомнить о хорошем и приблизить мир в Украине. Это мероприятие объединило лучшие творческие коллективы всех 20-ти художественных школ нашего города – это более трех сотен исполнителей. Надеюсь, что такие мероприятия помогут горожанам в это непростое время получить удовольствие и наслаждение от традиционных празднований", – отметил заместитель директора департамента – начальник управления департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

Участницы народного ансамбля "Украиночки" музыкальной школы №16 Елизавета и Есения поделились своими впечатлениями от выступления: "Мы готовились к этой программе в течение всего года, ведь для нас это уже многолетняя традиция. Эмоции от выступления невероятные! Нам нравится прославлять украинскую культуру и дарить людям позитив. Мы поддерживаем украинские традиции – вместе с семьями ходим петь щедривки, которым научились в ансамбле".