В Днепре женщин бесплатно научат водить автобус и получить водительскую категорию D

В Днепре во время полномасштабного вторжения на автотранспортных предприятиях возникла острая нехватка кадров. Многие работники пошли защищать страну. В настоящее время не хватает более 300 водителей. Поэтому перевозчики вынуждены уменьшать выпуски автобусов и увеличивать интервалы движения.

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Чтобы открыть новые карьерные возможности для женщин, желающих работать в пассажирских перевозках, но не имеющих нужных навыков, создана программа по переквалификации. Желающие смогут бесплатно научиться водить автобус и получить водительскую категорию "D", сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Для участия в проекте необходимо иметь водительское удостоверение и опыт практического вождения. Нужно будет учиться как онлайн, так и офлайн.

Инициативу реализует общественная организация "Фонд институционального развития" по инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно со структурой ООН "Женщины в Украине".

В свою очередь, департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета и КП "Днепровский электротранспорт" гарантируют трудоустройство для участниц программы.

Готовы предоставить комфортные условия работы: разнообразные варианты графиков, комфортные помещения административных зданий, современный низкопольный подвижной состав, достойную оплату труда. Рады приветствовать будущих водитель и готовы в дальнейшем работать для улучшения перевозок в городе", – отмечают в департаменте.

Зарегистрироваться на бесплатное обучение нужно до 1 октября 2024 года по ссылке.

Подробнее о пилотном проекте по подготовке водитель автобусов для дальнейшего трудоустройства по ссылке.