В Днепре запускают новые возможности для бизнеса: город подписал партнерство с 'Дія.Бізнес'

В Днепре расширяют поддержку предпринимателей – город заключил партнерство с центром "Дія.Бізнес". Сотрудничество должно усилить развитие малого и среднего бизнеса и открыть новые возможности для предпринимателей.

Меморандум о сотрудничестве подписали между Днепровским городским советом и общественной организацией "Центр развития бизнеса и инноваций". Центр "Дія.Бізнес. Днепр" работает на базе Университета имени Альфреда Нобеля. Инициатива реализуется в рамках Комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства в городе на 2023–2027 годы.

Документ предусматривает совместную реализацию программ и проектов, направленных на поддержку бизнеса. В частности, речь идет о консультациях для открытия и развития собственного дела, помощь с получением грантов, а также проведение образовательных мероприятий – тренингов, семинаров и мастер-классов. Ожидается, что такой подход поможет предпринимателям увереннее развиваться и будет способствовать экономической устойчивости общества.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара отметил, что подписание меморандума является началом более глубокого сотрудничества, направленного на создание реального инструмента поддержки бизнеса. По его словам, развитие предпринимательства важно не только для создания новых возможностей для жителей, но и для стабильных поступлений в бюджет и повышения качества жизни. Он также подчеркнул, что расположение центра на базе университета позволяет студентам еще во время учебы интегрироваться в бизнес-среду.

Руководитель центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Днепре Виктория Соколова сообщила, что подписание меморандума расширяет возможности центра и усиливает взаимодействие с национальным проектом. По ее словам, центр уже реализует образовательные программы, в частности для женщин-предпринимателей, и видит практические результаты. Она добавила, что в центр обращаются не только жители Днепра, но и предприниматели из других городов, в частности Харькова, Сум, Запорожья и Кривого Рога. Также в конце апреля планируют запустить новую образовательную программу для молодежи в возрасте от 13 до 25 лет.

Ректор Университета имени Альфреда Нобеля Сергей Холод отметил, что подписание меморандума является примером эффективного сотрудничества между городом, образовательной средой и общественным сектором. По его словам, университет не только готовит специалистов, но и выполняет важную социальную функцию, способствуя развитию общества и поддержке предпринимательства.