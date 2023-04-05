В Днепре выделят 450 млн грн на ремонт дорог: Филатов объяснил, когда начнут работы

По распоряжению мэра Бориса Филатова в Днепре профильные службы работают, чтобы максимально восстановить асфальтное покрытие проездов. Город делает все, что позволяют имеющиеся средства и административные возможности – учитывая 590-е постановление Кабмина, подчеркнул Филатов в эфире выпуска новостей на телеканале "ДНІПРОTV" 4 апреля.

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"На это горсовет и профильные департаменты выделили 450 млн грн. Горожане уже сейчас могут увидеть, что на дорогах, на улицах города уже начали работать первые бригады", – сказал мэр Днепра.

Филатов добавил, что всего в разных районах города уже работают 8 бригад дорожников. Когда установится теплая и сухая погода, они смогут приступить к работе по максимуму.

Вместе с этим еще в начале года коммунальщики устраняли аварийную ямочность на главных магистралях города и там, где ездит общественный транспорт так называемым "холодным асфальтом".