В Днепре вручили сертификаты семьям, у которых родились малыши на День города

В Днепре уже 17 лет подряд сохраняется традиция поздравлять семьи, у которых малыши появляются на свет в День города. В этом году в акушерских отделениях поздравили родителей восьми новорожденных – четырех мальчиков и четырех девочек.

Как рассказала эксперт по вопросам акушерства и гинекологии департамента здравоохранения населения Галина, городские власти ежегодно отмечают семьи, которые стали родителями во время празднований, а также семьи внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Днепре.

"Традиционно, мы отмечаем День города во вторую субботу и воскресенье сентября. Традиция поздравлять семьи, у которых в эти дни родились малыши, продолжается уже 17 лет. Это очень приятно и ответственно, ведь и городской голова Борис Филатов лично, и вся городская власть создают хорошие условия, рассчитывают на то, что семьи будут продолжать рожать детей, а жизнь в городе будет продолжаться, ведь это наше будущее", – отметила она.

Несмотря на вызовы войны и сложную ситуацию, в Днепре подчеркивают: жизнь продолжается. Хотя количество рождений не такое большое, как в рекордном 2012 году, традицию поздравлений планируют сохранять и в дальнейшем.

"Мы желаем всем семьям здоровья и счастья", – подытожила Галина.

Заместитель начальника управления департамента социальной политики Юлия Перогова напомнила, что в рамках комплексной программы социальной защиты семьи получают финансовую поддержку.

"Уже 17 лет подряд мы поздравляем семьи, чьи дети родились в День города. Сегодня родителям вручили сертификаты на 10 тысяч гривен, а в течение месяца средства поступят на их карточки. Тратить средства семьи могут куда угодно, по своему усмотрению, без ограничений", – сообщила она.

Среди рожениц в этом году была переселенка из Луганщины Карина Передняя. Она рассказала, что для нее рождение дочери стало особенным и символичным.

"Я родила девочку Полину именно 13 сентября. Это особый день, ведь 13-го праздновали и День города Луганска. Для меня все переплелось: мое детство, воспоминания и новый этап жизни здесь, в Днепре. В 2022 году мы переехали сюда, и днепряне нас искренне приняли. Теперь здесь родился мой ребенок, и я очень благодарна городу за поддержку", – поделилась женщина.

Похожие эмоции выразила и молодая мама Галина Луговая, которая родила сына Давида.

"Это приятно получать такие неожиданные подарки. Я думаю, что каждая семья рада. Спасибо Борису Филатову за то, что поддержал нас", – сказала она.

В городе отмечают: рождение детей – это символ жизни и будущего Днепра, поэтому традиция поздравлять семьи, у которых появляются младенцы в День города, обязательно будет продолжена.