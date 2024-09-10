В Днепре уже восстановили два этажа дома, в который попал вражеский 'Шахед'

Квартира днепрянки Виктории Медведевой в доме по ул. Энеиды, 26, пострадала от вражеского удара 23 февраля этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Мы живем на 7 этаже. Тогда семья спала и мы не услышали звука взрыва. Проснулась от того, что капает вода. Открыла глаза – нет кирпичей на стенах. Волновалась за ребенка. Были невредимы, в чем было выбежали во двор. Тогда я и увидела огромную дыру… Только тогда поняла, что пережили в ту ночь, 23 февраля", – рассказала Виктория Медведева.

Работы по восстановлению квартиры Виктории еще продолжаются: "Моя квартира уже собрана – стены изгнаны, потолок есть. Пока не разделена на комнаты. Ждем установки перестенков. Будут на днях стяжку уже делать. Работают качественно, на совесть. Спасибо городским властям за то, что делают такое дело. Поддерживают. А еще, что при восстановлении квартиры поддерживают выплатой на решение жилищно-бытовых вопросов (аренда жилья. – Ред). Спасибо".

Восстановление пострадавшего дома на ул. Энеиды, 26 уже на завершающем этапе. Довольна работой по восстановлению и Надежда.

Я живу на четвертом этаже. Моя квартира находится в аварийном состоянии. При взрыве меня выбросило из постели. Вынесло в комнатах окна, покосило стены. Потому не могу жить здесь до завершения капитального ремонта. Как работают ребята – нравится. Мы можем проверить их работу. Идут на контакт, если есть вопросы", – делится Надежда Яковлевна.

"Из 100% запланированных работ выполнено более 70%. Прошли все демонтажные работы. Сделан второй технический отчет по квартирам. После демонтажных работ проверили держательные платы на наличие вторичных повреждений. В настоящее время восстановлено два этажа. Еще два остались. То есть на седьмом этаже сделаны перестенки, на восьмом этаже – перекрытие. Мы надеемся, что к началу холодов люди уже смогут заселиться в свои квартиры", – отметил Владислав Макарец, начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения Днепровского горсовета.