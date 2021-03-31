В Днепре телеканал подал в суд на "Слугу народа" из-за "фейков": появилось продолжение скандала

Глава Днепропетровской областной организации партии "Слуга народа" Юрий Кисель в суде не смог объяснить, какие именно фейки телеканал ДніпроTV распространял в отношении его коллеги Максима Бужанского.

Як сказано в сюжете канала, ДніпроTV уже полгода судится с областным центром партии "Слуга народа" – иск был подан в Днепропетровский хозяйственный суд о защите чести и достоинства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как утверждают журналисты, речь идет об инциденте, когда на странице партии в Facebook появился пост о якобы распространении фейков телеканалом в отношении Бужанского.

"Как только началось рассмотрение дела в суде, как сказано в сюжете, пост быстро удалился, страницу, где он был опубликован, переименовали. Теперь "Слуги" утверждают, что ничего не публиковали", – сказано в сюжете.

На суде Кисель заявил, что страница не принадлежит партии "Слуга народа", и он якобы не знает, кто является ее администратором. Вместе с тем, адвокаты выяснили, что посты с этой странице были оплачены именно партией "Слуга народа". Кроме того, она имеет знак охраны авторского права и знак копирайтинга партии "СН".