У Дніпрі телеканал подав до суду на "Слугу народу" через "фейки: з'явилося продовження скандалу

Голова Дніпропетровської обласної організації партії "Слуга народу" Юрій Кисіль в суді не зміг пояснити, які саме фейки телеканал ДніпроTV поширював щодо його колеги Максима Бужанського.

Як сказано в сюжеті каналу, ДніпроTV вже півроку судиться з обласним центром партії "Слуга народу" – позов був поданий до Дніпропетровського господарського суду про захист честі і гідності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як стверджують журналісти, мова йде про інцидент, коли на сторінці партії в Facebook з'явився пост про нібито поширення фейків телеканалом щодо Бужанського.

"Як тільки почався розгляд справи в суді, як сказано в сюжеті, пост швидко пішов, сторінку, де він був опублікований, перейменували. Тепер" Слуги "стверджують, що нічого не публікували", – сказано в сюжеті.

На суді Кисіль заявив, що сторінка не належить партії "Слуга народу", і він нібито не знає, хто є її адміністратором. Разом з тим, адвокати з'ясували, що пости з цієї сторінки були оплачені саме партією "Слуга народу". Крім того, вона має знак охорони авторського права і знак копірайтингу партії "СН".