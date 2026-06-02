В Днепре стартовала программа оздоровления детей льготных категорий

В Днепре стартовала кампания по организации оздоровления и отдыха детей нуждающихся в особой социальной поддержке. Программы финансируются из бюджета Днепровской территориальной общины. Жители могут подавать заявления на бесплатное оздоровление детей льготных категорий, а также на санаторно-курортное лечение для лиц с инвалидностью вместе с сопровождающими.

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Путевки на детское оздоровление продолжительностью до 21 дня доступны в период с 1 июня по 31 августа для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Бесплатный отдых предусмотрен для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей участников боевых действий, детей из многодетных и малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц, одаренных детей, а также тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах или потерял родителей из-за гибели или исчезновения без вести. Обязательным условием является регистрация ребенка и его законного представителя в Днепре.

Отдельно действует программа санаторно-курортного лечения для лиц с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I группы, нуждающихся в постороннем уходе, и детей с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет. Участники программы могут самостоятельно выбирать заведение и период лечения по трехстороннему договору, а стоимость пребывания компенсируется из городского бюджета.

Как отметила заместитель начальника отдела ветеранской политики и социальных гарантий Индустриального района Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета Алла Молочко, город продолжает обеспечивать оздоровление для днепрян, нуждающихся в поддержке, а процедура оформления является максимально доступной и понятной. Специалисты социальных служб предоставляют консультации, помогают с документами и подбором заведения, а обращаться рекомендуют без промедлений – по месту регистрации ребенка или лица с инвалидностью.

Жительница Днепра Наталья, которая воспитывает дочь с инвалидностью, рассказывает, что эта программа является важной поддержкой для семьи. По ее словам, большинство расходов семьи идет на лечение и реабилитацию, поэтому самостоятельно организовать отдых сложно. Она пользуется программой уже четвертый год подряд: раньше семья отдыхала на Закарпатье, а в этом году планирует поездку в Хмельницкую область. Женщина отмечает, что такие путешествия дарят ребенку положительные эмоции, новые впечатления и возможность отдохнуть от постоянных тревог в более спокойных условиях.

Для оформления услуг необходимо подать заявление и пакет документов в управление социальной защиты населения по месту регистрации. Оздоровительные и санаторные учреждения должны быть обязательно внесены в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.