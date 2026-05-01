В Днепре стартовал сезон фонтанов: запустили уже 12 фонтанов
В Днепре с 1 мая стартовал сезон работы городских фонтанов. Фонтаны будут работать ежедневно с 07:00 до 21:00.
После завершения подготовительных работ в городе уже запустили 12 фонтанов. Еще два, расположенные в акватории Днепра, планируют включить в течение мая – после стабилизации температуры.
Местная жительница Татьяна рассказала, что фонтаны создают особую атмосферу в городе. По ее словам, ей особенно нравится водопад возле парка Шевченко, и она отмечает, что даже во время войны город продолжает ухаживать за такими объектами.
В коммунальных службах отмечают, что фонтаны регулярно очищают и дезинфицируют, чтобы поддерживать надлежащее санитарное состояние.
Начальник департамента по текущим и капитальным ремонтам КП "Днепроводоканал" Дмитрий Мороз сообщил, что во время обслуживания используют специальные средства для обеззараживания воды. Он также отметил, что купаться в фонтанах запрещено, о чем предупреждают соответствующие таблички, и призвал жителей бережно относиться к городской инфраструктуре.