В Днепре стартовал сезон фонтанов: запустили уже 12 фонтанов

В Днепре с 1 мая стартовал сезон работы городских фонтанов. Фонтаны будут работать ежедневно с 07:00 до 21:00.

После завершения подготовительных работ в городе уже запустили 12 фонтанов. Еще два, расположенные в акватории Днепра, планируют включить в течение мая – после стабилизации температуры.

Местная жительница Татьяна рассказала, что фонтаны создают особую атмосферу в городе. По ее словам, ей особенно нравится водопад возле парка Шевченко, и она отмечает, что даже во время войны город продолжает ухаживать за такими объектами.

В коммунальных службах отмечают, что фонтаны регулярно очищают и дезинфицируют, чтобы поддерживать надлежащее санитарное состояние.

Начальник департамента по текущим и капитальным ремонтам КП "Днепроводоканал" Дмитрий Мороз сообщил, что во время обслуживания используют специальные средства для обеззараживания воды. Он также отметил, что купаться в фонтанах запрещено, о чем предупреждают соответствующие таблички, и призвал жителей бережно относиться к городской инфраструктуре.