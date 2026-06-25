В Днепре состоялся форум ветеранов "Путь возвращения"

В Днепре состоялся форум для ветеранов и ветеранок "Путь возвращения". Его главной целью стало объединение ветеранов, городских властей, общественного сектора и международных партнеров вокруг практических инструментов адаптации защитников к гражданской жизни и создания инклюзивной среды.

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В ходе мероприятия участники обсудили вопросы трудоустройства, юридической помощи, грантовых программ для открытия собственного дела, адаптивного спорта, психосоциальной поддержки и психического здоровья, а также обменялись опытом в формате "равный-равному".

Форум организовала Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Европейского Союза совместно с департаментом ветеранской политики Днепровского городского совета.

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Заместитель городского головы Андрей Денисенко поблагодарил Международную организацию по миграции и Европейский Союз за поддержку в проведении форума. Он отметил, что помощь международных партнеров важна для развития политики в отношении ветеранов, а Днепр активно перенимает опыт западных стран, который помогает возвращать защитников к полноценной гражданской жизни.

Также Андрей Денисенко подчеркнул, что сегодня этот процесс носит взаимный характер, ведь Украина уже имеет собственные наработки в сферах мемориализации, психологической и физической реабилитации ветеранов, которыми может делиться с международными партнерами. Он добавил, что политика в отношении ветеранов остается одним из приоритетов города, ведь в будущем количество ветеранов в Днепре может превысить 100 тысяч человек.

Исполняющий обязанности главы регионального офиса МОМ в Днепре Русмир Крка отметил, что организация системно поддерживает ветеранов и их семьи в процессе реинтеграции. По его словам, помимо психосоциальной помощи, МОМ предоставляет практические инструменты поддержки, в частности гранты на развитие собственного дела, и планирует и в дальнейшем сопровождать ветеранов на каждом этапе возвращения к гражданской жизни.

Своим опытом на форуме поделился ветеран Владимир Котенко, который воевал с 2014 года, а после тяжелого ранения вернулся к гражданской жизни и сейчас планирует открыть собственный бизнес.

По его словам, адаптация после войны даётся нелегко большинству ветеранов, поэтому такие форумы имеют большое значение. Он отметил, что именно здесь можно найти поддержку, завести новые знакомства, получить проверенную информацию и почувствовать себя среди своих. Владимир Котенко добавил, что воспринимает участие в форуме как инвестицию в собственное восстановление.