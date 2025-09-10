В Днепре систему солнечных панелей установили на одном из первых ПТУ

В Днепре внедряют проект по установке солнечных электростанций в учебных заведениях. Одним из первых новую систему получило профессионально-техническое училище №2, где уже работают панели, подаренные городом-побратимом Кельн.

В ПТУ №2 учится более 600 учеников. Многие занятия проводятся офлайн, ведь в училище оборудовано укрытие, куда во время тревог спускаются дети. Именно создание безопасных условий стало главной причиной установки альтернативного источника энергии.

По словам и.о. директора заведения Александра Аджимяна, училище получило полный комплект оборудования – батареи, инверторы и аккумуляторы общей мощностью 50 кВт. Система уже смонтирована и успешно функционирует,

"В этом году мы установили на крыше здания солнечные панели, которые получили в качестве гуманитарной помощи от города Кельн. Это был полный комплект – солнечные батареи, инверторы и аккумуляторы общей мощностью 50 кВт. Система уже смонтирована и успешно работает. Она обеспечивает нам независимость от возможных отключений электроэнергии и используется как альтернативный источник питания. Хотя 50 кВт – это не слишком много, этого хватает для образовательного процесса, освещения учебных кабинетов и главное – для укрытия. Здесь работают вентиляция, аварийное освещение, Wi-Fi и все необходимые приборы. Это очень важно, ведь мы должны быть готовы к любым внешним вызовам. Всего установлено около 120 панелей, каждая из которых генерирует 500 Вт электроэнергии. Оборудование мы получили в начале года, а смонтировали его полтора месяца назад", – рассказывает Александр Аджимян.

По его словам, основной задачей было создать нормальные условия пребывания в укрытии. Автоматика системы распределяет электроэнергию так, чтобы обеспечить работу вентиляции, освещения и связи даже во время отключений.

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству города Днепр с европейскими партнерами.

"В этом году департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета по поручению городского головы реализует масштабный проект по установке солнечных электростанций в учебных заведениях. Это инициатива, направленная на энергосбережение и энергонезависимость. Финансирование осуществляется за счет различных источников, а охват касается различных типов учебных заведений. В профессионально-техническом училище №2 солнечную электростанцию установлено именно благодаря помощи города Кельн. Это результат дипломатической работы нашей городской власти и поддержка европейских партнеров, которая позволяет нам двигаться вперед даже в сложных условиях", – отмечает Сергей Роман, начальник управления профессионального образования Днепровского городского совета.

Сейчас это первый подобный объект в рамках сотрудничества с Кельном. В течение следующего года солнечные электростанции планируют установить еще в семи учреждениях профтехобразования. В системе дошкольного и общего среднего образования в 2025–2026 учебном году должны появиться еще около 77 объектов. Это позволит городу экономить ресурсы и обеспечить стабильный образовательный процесс в безопасных условиях.