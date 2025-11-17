В Днепре школьников учат управлять дронами и спасать жизни на уроках 'Защита Украины'

Накладывать турникет, управлять дронами и ориентироваться в местности по бумажным картам. Этому на уроках "Защита Украины" в учреждениях общего среднего образования Днепра учат учеников 10 и 11 классов. Занятия стартовали с 1 сентября на базе 10 лицеев.

"В нашем центре, кроме учеников нашего лицея, урок "Защита Украины" посещают ученики еще 5-ти заведений – УВО № 136, УВК № 122, лицеи № 70, 57, 42. Сегодня к нам приехали около 60 учеников лицея № 57. В этом году количество часов для изучения этого предмета увеличено до 2 часов в неделю. Всего за учебный год – это 70 уроков. Раньше дети изучали в основном теорию, а сейчас практически 80% времени уделяют практическим навыкам. У нас есть все необходимое оборудование – от наколенников до FPV-дронов, компьютерная техника, муляжи мин и гранат. Это все позволит в совершенстве овладеть знаниями, которые в дальнейшем наша молодежь может использовать в жизни", – говорит директор лицея № 129 Днепровского горсовета Наталья Ширяева.

"У меня уже было где-то 8 занятий по предмету "Защита Украины". Было интересно и сложно учиться ориентироваться в пространстве по обычным картам. Также мы уже разбирали и собирали автомат. Очень понравилось стрелять и у меня были неплохие результаты. Мы стреляли и виртуально, в специальной программе, и вживую по целям из автоматов. Считаю, что все полученные знания очень необходимы в наше время, ведь мы не знаем что будет завтра, а так мы имеем определенные навыки", – добавляет ученица лицея № 129 Яна Лыгун.

Преподает предмет "Защита Украины" в лицее № 129 господин Евгений. Ранее он учил школьников искусству, однако с началом полномасштабного вторжения перепрофилировался.

"Я прошел специальные курсы от Министерства обороны Украины. Кроме того, я имею звание "Турист Украины" и прекрасно разбираюсь в медицине и ориентировании. Эти знания помогают мне при преподавании предмета. Больше всего ученикам на уроке нравится осваивать полеты на дронах. Сначала мы обучаем их на специальных симуляторах, чтобы не разбить дроны, а уже когда видим хорошие результаты – позволяем летать на настоящих беспилотных аппаратах. Вообще детям этот предмет интересен, ведь он не такой милитаризованный, как был раньше. Здесь нет строевой подготовки, они изучают медицину, летают на дронах, собирают их, стреляют. Это интересно и ребятам, и девушкам. Так они узнают, что могут помогать Вооруженным Силам Украины даже здесь, в тылу, и это тоже крайне необходимо для победы Украины", – рассказывает преподаватель лицея № 129 Евгений Кузьменко.

"Предмет "Защита Украины" у меня начали преподавать в прошлом году и уже тогда рассказывали о дронах. Это были теоретические знания. В этом году у нас появилось оборудование и нам дали возможность летать на них. Управлять дроном сложно, но если много практиковаться, то все получается. Также на занятиях мне интересна тема медицины. И у меня была ситуация, когда полученные на уроке знания пригодились. Мы были с друзьями на пляже и один парень очень сильно порезал ногу об острый камень. Мы обработали рану и наложили давящую повязку. У него все хорошо зажило. Но если бы мы не знали, что делать, то, вероятно, паниковали бы и это могло бы иметь плохие последствия", – добавляет ученица 11 класса Анастасия Космакова.

Приходят на занятия к школьникам и военные. Они рассказывают о тактической медицине и делятся опытом службы.

"Ученики захотели, чтобы мы показали, как накладывать турникет. Это базовые умения, однако очень важные — которые могут спасти жизнь человеку во время прилета или какой-то аварии. Также я рассказал школьникам, что пошел добровольцем, ведь в какой-то момент понял, что должен служить и помогать Украине. Именно то, что каждый должен любыми действиями бороться за победу Украины и был моим основным призывом к ученикам. Возможно кто-то из них потом свяжет свою жизнь с военной службой, может кто-то станет медиком, также они могут волонтерить и донатить. Все это поддерживает наше государство", – говорит младший лейтенант 138-й зенитно-ракетной бригады Валерий Пренко.

Обеспечивают перевозки школьников в центры проведения занятий "Защита Украины" работники КП "Днипротранссервис". Для этого выделили 12 автобусов, которые забирают учеников из 7 локаций.

"Все автобусы современные и низкопольные, имеют от 36 мест. Учеников забирают от заведений, где они учатся, и перевозят в школы с современными специализированными учебными пространствами. В неделю мы осуществляем от 3 до 5 перевозок. За 2 месяца планируем 23 поездки согласно составленному графику. Также мы продолжаем перевозить школьников к местам обучения с бомбоубежищами. Работают 12 маршрутов, по которым курсируют 18 автобусов. В общем перевозим более 1700 детей в две смены", – отметил первый заместитель директора КП "Днипротранссервис" Днепровского горсовета Денис Великохатько.