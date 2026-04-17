В Днепре развивают профессиональное образование и открывают новые возможности для молодежи

В Днепре по заданию мэра Филатова системно обновляют учреждения профессионального образования. Одним из ключевых объектов модернизации является Днепровский центр туристического сервиса, где происходит полноценная реконструкция помещений под новую кулинарную мастерскую. Работы предусматривают обновление инженерных сетей, перепланировку пространства и подготовку к установке современного оборудования.

В будущем учебно-практическом центре обустроят профессиональные кухонные зоны для поваров, кондитеров, пекарей и специалистов ресторанного сервиса – пространство будет максимально приближаться к реальным условиям работы в сфере HoReCa.

"Мы не просто обновляем помещение – фактически создаем новое образовательное пространство, которое будет соответствовать современным стандартам и потребностям работодателей. Уже в ближайшее время планируем завершить основные работы, чтобы с нового учебного года студенты могли учиться в качественно новых условиях", – отметил Сергей Роман.

Мощность будущего центра составит до 400–500 студентов. Исполняющая обязанности директора заведения Татьяна Ляхова подчеркнула, что создание современной мастерской позволит значительно усилить практическую подготовку специалистов по широкому спектру специальностей – от кулинарных до туристических и сервисных.

Параллельно с обновлением материально-технической базы в городе реализуют масштабный профориентационный проект "Профальянс. Профтех. школа. Вместе", рассчитанный на около 10 тысяч учеников 8–9 классов.

После первого этапа – профориентационных встреч непосредственно в школах – начался второй: школьников организованно привозят в учреждения профобразования.

В частности, ученики уже посещают Днепровский центр профессионального образования, где знакомятся с модернизированными мастерскими и условиями обучения, участвуют в мастер-классах и практических занятиях, пробуя себя в роли портного, парикмахера или повара.

"Проект "Профальянс" – это системная работа города, направленная на то, чтобы помочь школьникам осознанно выбирать свой профессиональный путь. Уже сегодня дети могут не просто услышать о профессии, а увидеть реальные условия обучения, современные мастерские, пообщаться с мастерами и попробовать себя в практической деятельности. Это формирует совсем другое восприятие профтеха – как современного, перспективного образования", – отметил Сергей Роман.