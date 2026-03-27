В Днепре проводят комплексный ремонт трамвайной инфраструктуры

В Днепре продолжается масштабное обновление трамвайной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности и комфорта пассажиров и участников дорожного движения. Городской голова Борис Филатов подчеркивает необходимость обязательного соблюдения требований безбарьерности и проведения благоустройства прилегающих улиц во время выполнения этих работ.

Первый в текущем году капитальный ремонт трамвайных путей начался на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев. Этот участок является одной из важнейших транспортных артерий города и давно нуждался в обновлении из-за значительной нагрузки и изношенного покрытия переезда, что создавало серьезные трудности для движения транспорта. По предварительным расчетам, работы продлятся примерно полгода и будут происходить поэтапно.

В рамках проекта запланирована замена более 500 метров трамвайного пути. На участках, где колея совмещена с проезжей частью, применяется современная бесспальная технология с использованием железобетонных плит. Эта инновационная методика обеспечит более плавный и удобный проезд как для общественного, так и для частного транспорта. На других отрезках маршрута колею укладывают по традиционной классической технологии. Кроме обновления самой колеи, предусмотрена модернизация сопутствующей инфраструктуры, в частности трамвайных остановок с полным соблюдением принципов безбарьерности для обеспечения доступности всем категориям граждан.

По состоянию на конец марта выполнен значительный объем работ. Уложено 150 метров пути на улице Черных Запорожцев, установлено 8 опор контактной сети и обустроено около 100 метров бордюрного камня. Параллельно продолжается укладка железобетонных плит на отдельном участке общей площадью около 240 квадратных метров.

Представитель подрядной организации Александр Юнкевич сообщил о завершении первого этапа работ на прямом участке улицы Черных Запорожцев.

"По состоянию на конец марта мы фактически завершили укладку двух путей на этом участке — это около 75 метров вполне готового покрытия. Сейчас идет устройство плит, чтобы сформировать сплошное железобетонное покрытие. Уже со следующей недели начнем замену водопровода на перекрестке, что позволит перейти к обустройству кривой части пути и завершить первый этап", – рассказал Александр Юнкевич.

Он также добавил: "Идем по графику. С мая планируем начать второй этап — с частичным перекрытием движения и перенаправлением транспорта на уже обновленный расширенный участок дороги".

Одновременно с основными работами на перекрестке продолжаются ремонтные работы на улице Инженерной, где осуществляется замена сетей водоснабжения. Этот комплексный подход позволяет решить несколько инфраструктурных проблем одновременно.

"Это первый ремонт трамвайного пути в 2026 году, и он имеет комплексный характер. Уже заменена часть пути, обустроены бордюры и продолжается укладка плит. В целом планируем обновить более 500 метров. Использование современных технологий позволит повысить пропускную способность перекрестка и сделать движение более комфортным для всех участников. Все выполняется четко по графику. Планируем завершить первый этап в мае. В целом весь комплекс работ продлится около полугода. Обновление этого участка станет важным шагом в модернизации транспортной инфраструктуры Днепра, повысит безопасность движения и обеспечит комфортные условия как для пассажиров общественного транспорта, так и для водителей", – подчеркнул Александр Лещенко.