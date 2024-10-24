В Днепре провели семинар для педагогов из более чем полутора десятков украинских громад

24 октября в Днепре стартовал семинар "Перспективы развития образования: новые подходы и инновационные проекты". На него съехались представители более полутора десятков украинских громад – Киев, Запорожье, Харьков, Николаев, Черкассы, Полтава, Ровно, Кривой Рог, Вараш, Кропивницкий, Мариуполь, Буча, Кременчуг, Помошная, Белая Церковь и Солонянская поселковая территориальная громада. Здесь они не только смогут перенять опыт Днепра, но обсудить основные нововведения в системе образования.

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"Очень приятно, что сейчас здесь все – местное самоуправление, территориальные громады, члены правительства, народные депутаты. Мы будем рады поделиться с вами своим опытом. Обратите внимание на наши усилия в профтехобразовании. Я горжусь тем, что первым поднял этот вопрос на Конгрессе местных и региональных властей при президенте еще до войны", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

В настоящее время город уделяет немало внимания развитию своего образовательного пространства – привлекая собственные ресурсы, помощь государства, предприятий-работодателей и международных партнеров. Отдельная часть работы – это коммуникация с родительским и педагогическим сообществом. Ее выстраивают разносторонне, прежде всего через социальные сети. В то же время, несмотря на войну, Днепр нашел возможность повысить зарплаты воспитателям и их помощникам, воспитателям-методистам, музыкальным руководителям, медицинским сестрам и врачам, а также доплаты молодым педагогам.

Город активно работает над улучшением условий очного обучения – ведь количество школьников увеличивается из-за возвращения детей из-за границы и приезда переселенцев. В ходе семинара это станет одной из тем обсуждений. Кроме того, эти два дня в Днепре будет представлен новый закон о дошкольном образовании.

"Мы действительно почти пять лет работали над этим законом. Пришли к результату. В июле Владимир Зеленский подписал законопроект, и он полностью вступит в силу в июле 2025 года", – сказал нардеп Владимир Воронов.

Во время семинара в Днепре будут говорить и о внедрении третьего этапа реформы НУШ – старшая профильная школа.

"Уверена, что та насыщенная программа, которую нам подготовили уважаемые хосты из Днепра и Ассоциации городов Украины, будет очень ценной и интересной с точки зрения обмена опыта. Потому что, наверное, лучше всегда видеть то, что уже реализовано", – подчеркнула заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Со своей стороны исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отметил, что ключевые изменения и реформы начинаются именно с таких обсуждений, которые проходят в Днепре.

"Сегодня есть возможность все обсудить. У вас (представителей других громад. – Ред.) есть возможность увидеть непосредственно, как все происходит. И для днепровских коллег будет вообще серия круглых столов. Потому новый закон, который принят, нам по нему жить", – сказал Слобожан.