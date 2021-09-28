В Днепре протестуют против главы Апелляционного суда: СМИ рассказали о ее связи со скандальными застройщиками

В Днепре под зданием Апелляционного суда третий день происходят митинги против главы суда Натальи Деркач. По мнению общественных деятелей и СМИ, она якобы коррумпирована и подыгрывает государству-агрессору.

Об этом пишет издание 49000.com. Как отмечают журналисты, в частности ранее стало известно, что скандальные застройщики братья Каснеры подарили дочери Деркач двухкомнатную квартиру в доме на улице Литейной, 2.

"Это одна из самых известных застроек братьев Каснеров в Днепре – многоэтажка в центре города. В свое время Каснеры получили разрешения не на строительство, а на реконструкции существующих по данному адресу зданий, которые вскоре снесли. Это фирменная схема Александра и Василия Каснеров. С застройщиками годами судятся как коммунальные предприятия, так и городской совет, потому что возведенные без разрешительных документов высотки как минимум могут представлять опасность. Однако часто суды становятся на сторону беспредельщиков", – пишет издание.

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В то же время во время квалификационного оценивания судей Деркач якобы проговорилась, что живет именно в этой скандальной многоэтажке, построенной Каснерами. По ее версии, квартиру дочери подарил отец, однако сама Марина Черныш, как сказано в материале, якобы подтвердила, что Каснеры все же подарили это жилье.

Журналисты уверены: суд под руководством Натальи Деркач регулярно выдавал решения в пользу скандальных застройщиков, позволяя им узаконивать самострои и уходить от налогов. В 2020 году, когда мэрия Днепра подала в суд на Каснеров с требованием признать договор паевого участия по дому на Литейной, якобы именно Деркач завернула апелляцию горсовета.

"Также Деркач обязала Днепровский горсовет заключить договор аренды с Александром и Василием Каснерами на земельный участок на улице Владимира Великого, 13Б – именно там, где находится печальноизвестная в Днепре "каракатица". Все та же судья отклонила иск о требовании с застройщиков задолженности по аренде земельного участка на Ярослава Мудрого, 51. Городская казна потеряла более 270 тысяч гривен. Всего Наталья Деркач приняла четыре решения в пользу братьев Каснеров. Все они касались их незаконных строек. После вскрытого факта о "подарках" Каснеров, становится понятной мотивация главы Апелляционного суда", – утверждают журналисты.

Кроме того, Деркач в своей декларации "забыла" о своем муже Александре Черныше, с которым проживает более 20 лет – на него оформлены десятки жилых квартир и коммерческих помещений. В том числе и дом в элитном пригороде Днепра, в хвойном лесу, говорится в материале.

"Кстати, летом в Верховном суде была отменена часть решений Деркач в пользу скандальных застройщиков. Высшая судебная инстанция признала, что принятые ранее в пользу Каснеров решения районного и Апелляционного суда под руководством Наталии Деркач были незаконными. Так, Верховный Суд сказал свое слово. Когда же оценку действий главы Апелляционного суда Наталии Деркач дадут компетентные органы?" – пишет СМИ.