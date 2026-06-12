В Днепре продолжают восстанавливать жилые дома после вражеских атак: подробности

В Днепре продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов. В настоящее время работы ведутся в доме по ул. Владимира Великого, 7, где после апрельской атаки были повреждены окна в подъезде.

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После поступления сообщения о разрушениях специалисты оперативно выехали на место, провели обследование, выполнили замеры и организовали изготовление новых конструкций. Сейчас подрядная организация осуществляет их установку.

Как рассказал представитель департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Егор Худяков, на объекте демонтируют поврежденные окна и устанавливают новые. В этом доме планируют заменить четыре окна.

После каждой атаки коммунальные службы сразу выезжают на места повреждений. При необходимости выбитые окна временно закрывают пленкой или плитами OSB, после чего заказывают и изготавливают новые конструкции.

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По словам Егора Худякова, обычно в течение одной-двух недель новые окна изготавливаются на заводе, после чего их устанавливают. Объем повреждений не имеет значения –, замене подлежат как единичные, так и массовые разрушения.

С начала года в результате обстрелов в Днепре повреждено около 650 жилых домов коммунальной собственности и почти 100 кровель. В местах общего пользования уже заменено более 22 тысяч квадратных метров окон.

Сейчас все дома, пострадавшие в этом году, либо уже восстановлены, либо находятся в процессе восстановления. Если работы еще не начаты, это связано с ожиданием финансирования, после чего их сразу же выполняют.

Также жители поврежденных квартир могут обращаться в районные администрации для оформления актов и последующего получения государственной компенсации за разрушенные или поврежденные окна.