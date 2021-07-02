В Днепре продолжат системные ремонты школ во всех районах города

Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов. Ремонты, часто первые за несколько десятилетий, проходят во всех районах города.

Одно из таких учебных заведений - УВК №4, что в Новокодацком районе. Здесь капитальные ремонты крыши и спортивного зала сделали впервые с момента постройки здания в 1959 году. Комплексная реконструкция решила главную проблему, когда старая деревянная обшивка гнила из-за протекания, а уроки физкультуры было проводить просто невозможно: "В спортзале нам заменили все - от пола до потолка. Крышу школы также починили. Ведь раньше она протекала, затапливая в том числе и спортивный зал", - рассказывает директор УВК Роман Швец.

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После ремонта спортивный зал сделали ярким, безопасным и удобным для занятий спортом. Здесь построили отдельный вход в раздевалки и полностью обновили их. Также установили шкафчики с замками, чтобы дети могли не волноваться за личные вещи во время занятий. "Раньше раздевалки были фактически в аварийном состоянии", - говорят в учебном заведении.

Стены спортзала утеплили и проложили внутри пароизоляционный материал, защищающий от конденсата и протечек. Их каркас усилили - чтобы безопасно установить спортивные шведские стенки, баскетбольные кольца и канаты. Здесь обустраивают и мини-скалодром, о котором просили ученики.

Также окна и радиаторы защитили от попадания в них мячей.

Школьники этого обновления еще не видели. Поэтому, когда дети вернутся к учебе осенью, для них это будет приятным сюрпризом.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил: решение о ремонтах принимаются совместно с родительским и педагогическим советами. Чтобы учебные заведения справедливо получили желаемое обновления.

"Мы должны максимально коммуницировать с территориальной громадой. Чтобы четко понимать приоритеты, ведь многие десятилетия не делалось фактически ничего. В этом году в рамках гуманитарной сферы мы планируем около 39 ремонтов по объектам. Кое-где это будет несколько локаций", - сказал Борис Филатов. Он также добавил, что в дальнейших приоритетах мэрии - продолжение ремонтов во дворах даже самых отдаленных районов города.