В Днепре приняли новые меры безопасности в условиях военного положения: что изменилось

В Днепре автомобили без государственных номерных знаков, оставленные на улицах города, теперь считаются потенциально опасными и перемещаются на специально отведенные площадки. Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Речь идет о транспортных средствах, владельцев которых невозможно идентифицировать – без номерных знаков или с недоступными VIN-кодами. По новым правилам, специально созданная комиссия при Днепровском городском совете имеет право их эвакуировать.

Первый рейд уже состоялся

Первые действия по новым правилам не заставили себя ждать. 17 июля инспекторы парковки провели рейд на улице Владимира Мономаха. Во время проверки было обнаружено два автомобиля BMW без номерных знаков. Один из них стоял на паркоместе, другой – с нарушением правил дорожного движения, ближе чем за 10 метров до выезда с территории.

"Оба авто – без номеров. Есть подозрение, что их сняли намеренно, чтобы избежать штрафов. В таких случаях транспорт перемещается на специальную площадку на улице Курсантской, – сообщил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Швецов.

Что будет с авто и владельцами

Как пояснил представитель департамента правового обеспечения Андрей Маринеско, если транспортное средство не имеет номерных знаков и не оплачено за парковку, оно подлежит перемещению. А владельцу придется заплатить штраф в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Чтобы вернуть авто, человек должен предоставить документы, подтверждающие право собственности. В случае отсутствия таких документов – обратиться в суд, получить решение, и тогда машину можно будет забрать с площадки временного содержания", – сказал представитель департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Андрей Маринеско.

Контроль и процедура

Как отметил Евгений Тернов, заместитель начальника отдела контроля безопасности дорожного движения, инспекция действует на основании протокола № 22 городской комиссии ТБНС.

"Бывает, что через затемненное стекло даже VIN-код невозможно увидеть. В таких случаях действуем согласно четким инструкциям – перемещаем транспорт и передаем информацию в полицию", – добавил Тернов.

Специальная площадка для временного хранения эвакуированных авто расположена на ул. Курсантской, 7. По всем вопросам, связанным с возвращением транспорта, нужно обращаться на горячую линию городского совета:

(056) 732-12-12,

(095) 732-12-12,

(096) 732-12-12,

(073) 732-12-12.

Городские власти призывают граждан не оставлять авто без номеров в общественных местах – в военное время такие действия расцениваются как потенциальная угроза и влекут за собой административную ответственность.