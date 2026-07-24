В Днепре при поддержке международных партнеров восстанавливают общежития после российских обстрелов

Днепровский городской совет по поручению мэра Бориса Филатова продолжает оказывать помощь жителям, чьё жильё пострадало в результате российских атак. Восстановительные работы ведутся как в рамках городских программ, так и при поддержке международных гуманитарных организаций.

Видео дня

Одним из примеров такого сотрудничества стало масштабное восстановление общежитий Национального технического университета "Днепровская политехника". Благодаря партнерству городских властей, чешской гуманитарной организации "Человек в беде" и финансовой поддержке Соединенных Штатов в двух общежитиях заменяют около 350 поврежденных окон. Кроме того, в зданиях планируется отремонтировать четыре санитарно-гигиенических помещения и установить системы резервного электропитания.

Общежития были повреждены во время российской атаки 16 апреля 2025 года. Сейчас здесь проживают студенты и внутренне перемещенные лица. Сразу после обстрела город совместно с представителями университета и жителями приступил к ликвидации последствий: выбитые окна временно закрыли OSB-плитами, а жилые комнаты застеклили собственными силами. После этого к восстановительным работам присоединились международные партнеры.

Главные истории дня

Как сообщили в городском совете, в четвертом общежитии уже установлено 166 новых окон и продолжается отделка откосов. В пятом общежитии завершается монтаж еще 188 окон.

В коммунальном учреждении "ДОТИК" отметили, что сотрудничество с международными партнерами чрезвычайно важно для общины. В гуманитарной организации "Человек в беде" сообщили, что замена окон в двух общежитиях стала возможной благодаря финансовой поддержке Соединённых Штатов в рамках программы помощи наиболее пострадавшему населению. Работы в четвёртом общежитии уже завершились, они длились чуть больше месяца, тогда как в пятом ещё продолжаются.

По словам руководства студенческого городка НТУ "Днепровская политехника", в результате обстрела были выбиты старые оконные блоки и повреждены двери. Полноценное восстановление стало возможным благодаря поддержке города и международных партнеров.

Изменения уже ощутили и жители общежитий. Переселенка из Северодонецка, проживающая здесь с апреля 2022 года, вспоминает, что во время российского обстрела люди в спешке спускались в укрытие, а по возвращении увидели потрескавшиеся окна. По её словам, старые рамы плохо удерживали тепло, поэтому зимой их приходилось постоянно утеплять. Зато новые стеклопакеты, которые установили недавно, значительно лучше сохраняют тепло, имеют функцию проветривания, а сами работы были выполнены быстро и качественно.