В Днепре при поддержке Европейского инвестиционного банка обновят сети наружного освещения

В Днепре по инициативе городского головы Бориса Филатова продолжается модернизация сети наружного освещения. Сейчас работы проводят на одной из главных магистралей левобережья, где демонтируют 42 светильника с натриевыми лампами, 42 кронштейна, 26 опор и около 1970 м кабельной линии. Их заменят на современные энергоэффективные светильники, которые позволяют экономить электроэнергию.

"В конце 2025 года КП "Горсвет" начало реализацию масштабного инвестиционного проекта по обновлению системы наружного освещения Днепра. Работы финансируются за счет европейских партнеров, а именно Европейским инвестиционным банком, и рассчитаны на 2025–2027 годы. Обновление сетей освещения охватит все районы города. Недавно мы завершили работы на одной из улиц частного сектора в Амур-Нижнеднепровском районе, а сейчас заменяем элементы на магистрали, по которой ездят тысячи автомобилей. Мы почти в 4 раза увеличим количество светоточек, чтобы водителям было комфортнее здесь передвигаться. Несмотря на увеличение светильников и графики отключения электроэнергии, которые введены в городе, мы таким обновлением все равно помогаем нашим энергетикам ослаблять нагрузку на энергосистему. Это связано с тем, что использование светодиодных светильников уменьшает нагрузку в целом, ведь они более энергоэффективны", – отметил заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов.

По словам начальника эксплуатационно-технического района № 3 КП "Горсвет" Олега Коротушенко, на магистрали установят 158 современных LED-светильников, 24 однорожковых и 67 двухрожковых оцинкованных кронштейнов, 75 новых опор и около 3740 м новой воздушной линии из самонесущего изолированного провода.

"Увеличение количества светильников и использование современного оборудования обеспечит равномерное освещение проезжей части и пешеходных зон, улучшит видимость в темное время суток и повысит безопасность движения на одной из ключевых транспортных артерий города. Одновременно система станет более надежной и энергоэффективной", – добавил он.