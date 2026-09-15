В Днепре предприниматели легкой промышленности могут получить микрогрант в размере до 200 тысяч гривен от горсовета

В Днепре продолжается прием заявок на участие в конкурсе микрогрантов для представителей микро-, малого и среднего бизнеса. В этом году приоритетным направлением определена легкая промышленность.

Видео дня

Подать конкурсное предложение можно до 13 октября 2026 года. Сам конкурс состоится не ранее 23 октября.

Во время брифинга 14 сентября начальница управления регуляторной политики и развития предпринимательства департамента правового обеспечения ДМР Ирина Журавлева рассказала, что это уже третий год, когда Днепровский городской совет проводит такой отбор. Его цель – поддержать местных предпринимателей и помочь им реализовать бизнес-идеи. В 2026 году общий бюджет конкурса увеличили до 800 тысяч гривен. Таким образом, победителями могут стать до четырёх предпринимателей, каждый из которых получит до 200 тысяч гривен из городского бюджета.

В конкурсе могут принимать участие предприниматели, зарегистрированные и работающие в Днепре в сфере лёгкой промышленности. При этом они не должны иметь задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней.

Главные истории дня

Помимо грантовых средств, участник должен обеспечить собственный вклад – не менее 10% от общей стоимости бизнес-проекта. Полученные средства облагаются налогом в соответствии с законодательством.

Деньги можно использовать, в частности, на приобретение оборудования и материалов, внедрение систем энергоснабжения, аренду помещений, маркетинговые и транспортные услуги. При этом грант нельзя направлять на приобретение личного транспорта или выплату заработной платы.

При оценке конкурсная комиссия будет обращать внимание на то, насколько четко предприниматель описал свою бизнес-идею. Для участия необходимо подготовить бизнес-план, смету и объяснить, на что именно будут потрачены средства.

Конкурсные предложения подаются в электронном виде через Google-форму. Предпринимателям необходимо заполнить заявку на участие и подать описание бизнес-проекта по установленным формам.

Победитель должен использовать все средства в течение года с момента их зачисления на отдельно открытый личный счет в банке. После этого получатель гранта должен отчитаться об их использовании.

За дополнительной информацией можно обратиться в управление регуляторной политики и развития предпринимательства департамента правового обеспечения Днепровского городского совета по телефонам: 744-15-89, 063-978-56-86, 093-139-80-99. Также вопросы можно направлять на электронную почту: [email protected].

Подробные условия конкурса и формы документов опубликованы на сайте Днепровского городского совета.