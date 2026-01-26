В Днепре пожилые люди осваивают смартфоны в Университете третьего возраста

В Днепре люди почтенного возраста овладевают навыками пользования смартфонами. Пользоваться гаджетами для общения, получения информации и решения повседневных вопросов их учат на специальных курсах в Университете третьего возраста.

Видео дня

Слушатели внимательно всматриваются в экраны смартфонов, задают вопросы преподавателю и что-то записывают в тетрадях. Обучение собрало людей, для которых современный смартфон – не просто гаджет, а прежде всего способ оставаться на связи с близкими. Среди них – 75-летняя Людмила Малеева.

"Мой сын подарил мне iPhone, он сейчас далеко находится, потому что служит, – рассказывает слушательница Университета третьего возраста. – Также у меня много родственников уехали в связи с военными действиями за границу, я с ними поддерживаю связь. Именно для того, чтобы освоить новый гаджет, я записалась на занятия."

Женщина признается, что не впервые посещает подобные курсы в УТВ, обучением довольна и результат уже ощутим.

"Я многому научилась, – говорит Людмила Малеева. - Я уверенно пользуюсь этим телефоном. Среди приложений – Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp, TikTok. Я могу кого-то добавить в телефон, кого-то удалить, если нужно. Я могу почистить кэш. В общем много всего".

По ее словам, преподаватель объясняет доступно, а большинство занятий имеют практический характер.

"Я в прошлом преподаватель технической механики, инженерной графики, – добавила слушательница. – Поэтому могу оценить качество преподавания. Считаю, что преподавание хорошее, мне нравится. Все в доступной форме. Я с удовольствием посещаю".

О программе обучения рассказывает преподаватель курса Денис Валерьевич Гриченко.

– Сегодня начинается у нас серия лекций по пользованию смартфоном iPhone, — объясняет преподаватель. – Мы разбираемся, что это за телефон, как с ним работать, какие приложения можно использовать, как работать с рабочим столом. Он отмечает, что для многих слушателей iPhone – это первый подобный опыт.

– Они люди другого поколения, для них такой телефон - новинка, – говорит Денис Гриченко. – Большинству из слушателей смартфон достался от детей или внуков. Они не привыкли к таким гаджетам, но приходят, хотят научиться и идти в ногу со временем.

По его словам, трудностей в обучении людей почтенного возраста не возникает.

– Они стремятся освоить айфон, все записывают, потом повторяют, – делится Денис Гриченко. – И люди приходят очень разные – в прошлом и руководители предприятий, и директора школ. Они мотивированы, и даже меня могут чему-то научить.

Все занятия для слушателей Университета третьего возраста являются бесплатными. Чтобы стать участником УТВ, необходимо подать соответствующее заявление и документы по адресу: улица Староказацкая, 40Б.

Контакты:

(093) 134-46-69

(068) 753-71-71

(099) 607-56-97