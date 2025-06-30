В Днепре появятся низкопольные трамваи и инклюзивные остановки в рамках флагманского проекта 'Движение без барьеров'

В Днепре завершили первый этап модернизации трамвайной линии, проходящей по улицам Владимира Мономаха, Центральной и Вячеслава Липинского. Обновленный участок является составляющей первого безбарьерного маршрута города в рамках внедрения общенационального проекта "Движение без барьеров", инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской.

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Цели и задачи проекта

Проект направлен на создание удобных адаптированных маршрутов в городах и общинах для обеспечения потребностей различных категорий граждан. К целевой аудитории относятся люди с инвалидностью, родители с маленькими детьми, пожилые люди, военные с ранениями и другие категории населения, которые сталкиваются с ограничениями городского пространства и транспорта. Основная цель заключается в обеспечении доступности локаций, которые ранее были недосягаемыми для этих групп населения.

Технические характеристики первого этапа

На участке перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого – улицы Короленко – улицы Владимира Мономаха было установлено колею в широкополосные железобетонные плиты общим количеством 118 штук в обоих направлениях движения.

"На указанном участке мы полностью заменили трамвайную колею, подготовили ее к движению низкопольных трамваев. Полностью обновили контактные опоры троллейбусной сети, тросовые растяжки, заменили трамвайные и троллейбусные стрелки, проложили новую контактную сеть, нанесли новую разметку, открыли автотранспортное и пешеходное движение", – прокомментировал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Александр Лещенко.

Проект направлен на создание удобных адаптированных маршрутов в городах и общинах для обеспечения потребностей различных категорий граждан. К целевой аудитории относятся люди с инвалидностью, родители с маленькими детьми, пожилые люди, военные с ранениями и другие категории населения, которые сталкиваются с ограничениями городского пространства и транспорта. Основная цель заключается в обеспечении доступности локаций, которые ранее были недосягаемыми для этих групп населения.

Технические характеристики первого этапа

На участке перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого – улицы Короленко – улицы Владимира Мономаха было установлено колею в широкополосные железобетонные плиты общим количеством 118 штук в обоих направлениях движения.

"На указанном участке мы полностью заменили трамвайную колею, подготовили ее к движению низкопольных трамваев. Полностью обновили контактные опоры троллейбусной сети, тросовые растяжки, заменили трамвайные и троллейбусные стрелки, проложили новую контактную сеть, нанесли новую разметку, открыли автотранспортное и пешеходное движение", — прокомментировал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Александр Лещенко.

Планы завершения проекта

Полное обновление трамвайных путей вдоль маршрута по улицам Владимира Мономаха, Центральной и Вячеслава Липинского общей протяженностью 1002 метра планируется завершить до начала осени. После этого начнутся работы по благоустройству территории.

На трамвайной остановке "ул. Центральная" возле ЦУМа будет обустроена новая посадочная платформа в соответствии с требованиями доступности. Вдоль всего ремонтируемого участка планируется укладка новой брусчатки.

Общая информация о проекте "Движение без барьеров"

"Движение без барьеров" является флагманским проектом Министерства развития громад и территорий, который реализуется в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Проект охватывает 15 пилотных громад, включая Киев, Одессу, Днепр, Житомир, Тернополь, Львов, Ровно, Черновцы, Полтаву, Винницу, Славутич, Кропивницкий, Бучу, поселок Опошня и Калуш.

Исполнительным партнером инициативы выступает общественная организация "Безбарьерность". Безбарьерные маршруты предусматривают обустройство удобных тротуаров, безопасных переходов, доступных входов в здания, понятной навигации, тактильных отметок, а также адаптацию заведений общественного питания, финансовых учреждений, магазинов и других объектов повседневного пользования.