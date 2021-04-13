В Днепре построят новый комплекс Музея истории лоцманов Днепровских порогов: что появится

В Днепре построят новый комплекс Музея истории лоцманов Днепровских порогов, который расположен там, где жили легендарные покорители порогов, – в Лоцманской Каменке (ул. Мильмана, 63).

Как рассказал начальник управления культуры Днепровской городского совета Евгений Хорошилов, музей стилизуют под дом днепровского лоцмана.

"Мы планируем не только сделать представление экспонатов, но и добавить современные технологии, которые помогут окунуться в мир лоцманов. Реализуем симулятор-аттракцион, где посетители смогут якобы покорять пороги. Будет технология дополненной реальности, аудио- и видеовизуализация. В качестве примера брали Музей истории Днепра", – сказал он.

К обсуждению привлекли айти-специалистов, историков и потомков самих лоцманов.

"Этих людей, которые умеют покорять Днепр, было очень мало, до двух сотен. Эта профессия была наследственной, а сама работа рискованной, потому что не знал, вернешься ли. Наша задача показать эту колоритную культуру, хотя и она была довольно маленькой. В основе будущего музея будет лежать не артефакт, а посетитель. Он должен пройти через палитру эмоций, здесь мы воспроизведем это", – поделился директор КП" Этнографические парки Днепра "Дмитрий Каюк.

Музей, посвященный жизни днепровских лоцманов, работает в городе уже 26 лет и расположен в маленьком помещении, в Лоц-Каменском доме культуры.

"Это уникальная небольшая культура, которую мы теряем, потому что Днепр уже не ревущий, а воспоминаний о покорителях порогов много и они даже воспеваются украинскими классиками. Поэтому новому музейному комплексу мы будем рады. К нам ходят люди, в карантин за год посетило музей немного больше чем три тысячи человек, а из-за карантина в прошлом году почти две тысячи", – сказала заведующая методического центра культурно-массовой работы Лоц-Каменского дома культуры Людмила Стахив.