В Днепре помощь пострадавшим от обстрелов РФ увеличат до более 2 млн грн, – Филатов

После того, как террористы РФ попали в жилой дом на ж/м Победа, разрушив там до отказа два подъезда, мэрия Днепра увеличила финансовую помощь тем, кто понес убытки из-за российского ракетного террора, до 1 млн грн.

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Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.

В то же время мэр Борис Филатов начал переговоры с областными властями по привлечению дополнительных денег для материальной поддержки пострадавших.

"Несмотря на кадровые изменения в ВГА, город и областные власти продолжают работать бок о бок. Мы консолидируем наши усилия, чтобы помочь людям в Днепре справиться с ужасом этой войны и потерями, которые она приносит", – заявил Филатов.

Мэр Борис Филатов добавил, что город также привлек ответственный бизнес и города-побратимы – чтобы оказать людям всестороннюю поддержку.

После того, как 3 февраля депутаты областного совета приняли выделение средств и благодаря сотрудничеству с предпринимателями, общая сумма выплат увеличивается – до более 2 млн грн.

Мэр Днепра поблагодарил председателя областного совета Николая Лукашука за оперативный созыв сессии, областной военной администрации, а также депутатского корпуса, которые быстро провели пленарное заседание и проголосовали решение.