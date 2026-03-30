В Днепре отремонтировали уже 50 000 квадратных метров дорожного покрытия

В Днепре продолжается активная кампания по ремонту дорожного покрытия после зимнего периода. Из-за перепадов температур на городских автодорогах образовалось значительное количество ям, поэтому дорожные службы начали работы по восстановлению дорог с использованием горячего асфальта.

В первую очередь работы выполняют на мостах, путепроводах, подходах к ним, а также на участках с наибольшей транспортной нагрузкой и в центральной части города. Всего в городе ежедневно работают 7 ремонтных бригад, которые ликвидируют аварийную ямочность в разных районах.

Активные работы продолжаются и на проспекте Науки, где ремонтируют участок протяженностью около одного километра. Ремонт здесь стартовал в начале недели и должен быть завершен при благоприятных погодных условиях уже в ближайшее время.

Заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробо прокомментировал ход работ:

"Это одна из ключевых транспортных артерий города с интенсивным движением общественного и частного транспорта, поэтому она была определена как приоритетная. После зимнего периода здесь образовалась аварийная ямочность и колейность, особенно в местах остановок общественного транспорта. Перед асфальтированием все проблемные участки были отфрезерованы, и сейчас идет укладка горячего асфальта. Работы выполняются как ямочным методом, так и большими картами. Это позволяет сразу устранить не только критические повреждения, но и мелкие дефекты, что поможет продлить срок эксплуатации покрытия", – отметил Дмитрий Коробов.

По его словам, ремонтные работы в городе проводят без полного перекрытия движения – только с сужением проезжей части, чтобы минимизировать неудобства для водителей. После завершения работ на проспекте Науки дорожники постепенно перейдут к другим локациям, в частности к проспекту Дмитрия Яворницкого.

Всего с начала сезона в Днепре уже отремонтировали около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.