В Днепре отремонтировали более 300 дорожных объектов: итоги за 2025 год

Магистральные, внутриквартальные дороги, проезды и тротуары. Такие дорожные объекты для безопасного и комфортного передвижения днепрян по заданию городского головы Бориса Филатова ремонтировали в городе в 2025 году. Речь идет как о больших улицах, так и проездах внутри жилых кварталов. Всего за год в Днепре обновили около 350 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на более 300 объектах в разных районах города. Ремонты проводили с соблюдением норм инклюзивности. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Особое внимание уделили дворам и внутриквартальным дорогам. Таких объектов было около 50. Здесь отремонтировали проезды, тротуары, подъезды к домам, сделали удобные переходы и благоустраивали территории, чтобы горожанам было комфортно передвигаться.

Среди наиболее знаковых отремонтированных объектов этого года — жилой массив Калиновский, где дороги ремонтировали вместе с ливневой канализацией. А еще улица Передовая, дворовая территория на Набережной Победы, 118. Также улица Высоковольтная вместе с улицами Героев Спасателей и Лабораторной. Эти объекты важны для движения по городу, ведь они разгружают основные магистрали.

Кроме крупных ремонтов, в городе постоянно проводили ямочный и карточный ремонт. Это те работы, которые позволяют быстро залатать повреждения, чтобы дороги не разрушались еще больше и оставались безопасными для водителей и пешеходов.

В итоге 2025 год стал годом системной работы — город не только ремонтировал крупные объекты, но и ежедневно поддерживал автодороги и дворы в безопасном и проездном состоянии, добавляют в департаменте.