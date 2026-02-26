В Днепре открыли уникальные пространства психологического восстановления

В нескольких отделениях городского территориального центра социального обслуживания появились новые пространства для релаксации. Сенсорные комнаты созданы для людей почтенного возраста, лиц с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц. Здесь подопечные могут восстановить эмоциональный баланс, уменьшить тревожность и улучшить общее самочувствие в комфортной атмосфере.

"Сенсорные комнаты – это пространство восстановления, о котором мы мечтали давно. Благодаря современному оборудованию наши подопечные могут укрепить стрессоустойчивость. Под наблюдением психолога они не просто отдыхают, а работают над своим эмоциональным и физическим состоянием. Специалист не просто сопровождает процесс, а мониторит динамику изменений: как расслабляются мышцы, как меняется настроение и выравнивается эмоциональный фон. Это помогает не только пережить кризис, но и развивать личную жизнестойкость", – отметила заместитель директора, начальник отдела Днепровского городского территориального центра социального обслуживания в Индустриальном районе Виктория Бабанская.

Посетители центра тоже делятся своими впечатлениями.

"Я посещаю центр уже три года, и появление этой сенсорной комнаты стало для нас настоящим подарком. Здесь ты будто попадаешь в другое измерение, где можно наконец расслабиться. Кроме дыхательной гимнастики и упражнений для глаз, невероятно помогает психологическая разгрузка. Знаете, если бы я сюда не ходила в эти времена войны, я бы не знала, что мне делать. Здесь тебя всегда выслушают и поддержат. Я нашла здесь много друзей, и благодаря этому общению становится намного легче жить", – поделилась впечатлениями посетительница сенсорной комнаты Ирина Журавлева.

"Я посещаю центр уже давно – и на зарядку хожу, и пою. Но эта сенсорная комната в наше сложное время – это нечто особенное. Когда заходишь сюда, чувствуешь себя будто на другой планете или в космосе. Наступает такое облегчение и невероятный покой", – отметила посетительница сенсорной комнаты Тамара Вариущенко.

"Я работаю в центре уже более 20 лет, и самая большая ценность для меня – это возможность творчески реализовывать идеи. Сенсорная комната – это особое пространство, где "пусть весь мир подождет". Во времена войны человек зажат в "шоры" защитных реакций, и в таком состоянии не помогут ни советы, ни таблетки. Первоочередная потребность человека – это ощущение защиты. Когда человек расслабляется, его тело дает мозгу команду: "Ты в безопасности". Только после этого появляется ресурс для восстановления. Наши посетители заново учатся тактильности: они обнимаются, держатся за руки, чувствуют тепло друг друга. Это лучший показатель того, что мы возвращаем им вкус к жизни", – рассказала психолог территориального центра Лариса Кутала.