В Днепре открыли уникальное отделение физической и реабилитационной медицины

Днепр продолжает обновление единого медицинского пространства. В городе проводят первые за много лет системные ремонты в больницах, чтобы сделать их доступными, удобными и дружественными для всех пациентов. Новое отделение физической и реабилитационной медицины открыли на базе 4-й больницы

Раньше это было узкопрофильное физиотерапевтическое отделение, в помещении которого капитального ремонта не было более 30 лет. Пациентам здесь делали только ингаляции, электрофорез и проводили теплолечение. После масштабной реконструкции пространство сделали удобным для всех пациентов и существенно расширили спектр лечебных услуг. Теперь здесь восстанавливаются люди после инсультов, операций сосудистой хирургии, ампутаций конечностей, а также получают помощь постковидные пациенты.

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В отделении есть зал для физической и эрготерапии. Здесь много разных тренажеров, которые помогают восстановить утраченные навыки. Впрочем, главное - профессионализм врачей. В этом уже убедилась Любовь Джура родом из Донецкой области. Три года назад женщина перенесла инсульт, но все это время не могла пройти восстановительную терапию. "Рука, нога - с этим стало легче. Я лучше хожу. Здесь различные упражнения - с гирей, резиновыми лентами. Мне кажется, это даже лучше лекарств", - рассказывает Любовь, и добавляет: энергетика и профессионализм тех, кто проводит с ней занятия, укрепляют веру в то, что даже самые большие трудности можно преодолеть.

Комплексную помощь пациентам предоставляет профессиональная команда врачей. Это - специалисты физической и реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, психолог, реабилитационная медицинская сестра, терапевт языка и речи. "Таких специалистов в стране немного. Их, как говорится, днем с огнем надо искать", - комментирует заведующая отделением Алла Пивнык. Для привлечения новых специалистов, здесь также работают студенты и интерны кафедр реабилитации и спортивной медицины.

"Когда мы работаем с пациентами, то выставляем смарт-цели. Ведь у всех разное желание восстановиться. У одних - самостоятельно дойти до кухни или туалета. Другие хотят восстановить свои профессиональные навыки. И к каждому мы ищем свой подход ", - продолжает Алла Пивнык. По такому методу здесь подобрали курс восстановления, в частности, для человека, который после острого этапа инсульта настойчиво хочет сесть за руль машины снова, ведь это - его профессия. Свои навыки он возвращает на специальном тренажере, имитирующем вождения машины.

Кроме этого, в блоке стационарных палат есть мебель и кухня, которые имеют особую конструкцию - удобную для тех, кто проходит курс реабилитации. В самих палатах также есть специальные кровати и туалеты, построенные по всем нормам доступности.

Средства на создание отделения больница заработала по договору с НСЗУ. Впрочем, это стало возможным благодаря системной поддержке лечебного учреждения городом. "Мы гордимся профессиональными коллективами наших многопрофильных больниц, которые плодотворно сотрудничают с НСЗУ, получают финансирование от государства и предоставляют качественные услуги нашим землякам. Хочу еще раз сказать о приоритетах городской власти. Столько, сколько сделано в системе здравоохранения города за последние годы - такого не делалось никогда. Думаю, врачи и профессиональная среда согласятся, что в последние годы медицинской отрасли уделяется немалое внимание. Город и дальше будет работать в этом направлении", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.