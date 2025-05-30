В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

В Днепре заработал еще один объект социального жилья для переселенцев из Мариуполя. Это уже третье общежитие в городе, созданное в рамках инициативы поддержки вынужденно перемещенных лиц. Новое жилье в виде квартир-студий получат 192 мариупольские семьи. Первые десять семей уже успели заселиться.

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Об этом сообщила пресс-служба Горсовета Днепра.

Общежитие обустроено на базе здания, которое ранее использовалось как студенческое общежитие Украинского государственного университета науки и технологий. Благодаря сотрудничеству муниципалитетов Днепра и Мариуполя, а также при поддержке международных партнеров помещение полностью обновили: сделали капитальный ремонт, заменили окна, перекрыли крышу, а квартиры-студии обеспечили мебелью и современной бытовой техникой.

Основная часть ремонтных работ была профинансирована правительством Франции и Международной организацией миграции.

"Франция поддерживает проект "ЯМариуполь.Жилье". Я рад видеть, что эта визия сформирована и приобретает конкретные очертания и реализации. Важно и приятно видеть, что это место становится местом жизни для жителей Мариуполя", – отметил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Среди первых новоселов – семья Натальи Лось, которая эвакуировалась из Мариуполя еще в мае 2022 года.

"Это был ужас. Как только мы уехали, сгорел от вражеского "прилета" наш дом. Жили у племянницы, и вскоре после отъезда "прилетело" и туда. Причем попали как раз в то место, где на диване отдыхал муж. Мы с мужем – люди пожилые, нам за 70. С нами еще дочь Екатерина. К тому же мой муж с инвалидностью, передвигается на кресле колесном. В Днепре снимали квартиру на Тополе, но, конечно, мечтали о своей квартире. Обратились в "ЯМариуполь", пришлось подождать. Нам нужно жилье с отдельным туалетом. Наконец мечта сбылась, и вскоре мы переедем в это замечательное общежитие", – рассказывает женщина.

Городской голова Днепра Борис Филатов напомнил, что город с первых дней полномасштабного вторжения стал прибежищем для мариупольцев.

"Я горд, что после начала полномасштабного российского вторжения Днепр первым в Украине пришел на помощь мариупольцам. В помещении центральной городской библиотеки мы открыли первый центр "ЯМариуполь". Наши мужественные водители причастны к первым эвакуациям жителей Мариуполя. Сегодня открываем уже третье социальное общежитие. Мы благодарны за помощь французскому правительству и французскому народу. Но и Днепр не остался в стороне. Мы помогали не только организационно и административно, но и материально. Ведь мариупольцы для нас давно стали днепрянами", – отметил мэр Днепра.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко выразил благодарность за поддержку, которую его город получает от Днепра. Он отметил личную роль Бориса Филатова, подчеркнув, что тот неоднократно помогал в сложные моменты.

"Огромная благодарность Борису Филатову, который нам всегда помогает. В 2022-м из оккупированного Мариуполя люди выезжали в очень тяжелых условиях. Днепр оказал большую помощь в эвакуации людей. А первый в Украине центр "ЯМариуполь" открылся 27 апреля 2022 года именно в Днепре", – отметил Бойченко.

Новое общежитие стало очередным шагом в долгосрочной стратегии поддержки переселенцев и интеграции мариупольцев в громаду Днепра.