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В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Мария Шевчук
Днепр
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В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

В Днепре заработал еще один объект социального жилья для переселенцев из Мариуполя. Это уже третье общежитие в городе, созданное в рамках инициативы поддержки вынужденно перемещенных лиц. Новое жилье в виде квартир-студий получат 192 мариупольские семьи. Первые десять семей уже успели заселиться.

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Об этом сообщила пресс-служба Горсовета Днепра.

Общежитие обустроено на базе здания, которое ранее использовалось как студенческое общежитие Украинского государственного университета науки и технологий. Благодаря сотрудничеству муниципалитетов Днепра и Мариуполя, а также при поддержке международных партнеров помещение полностью обновили: сделали капитальный ремонт, заменили окна, перекрыли крышу, а квартиры-студии обеспечили мебелью и современной бытовой техникой.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Основная часть ремонтных работ была профинансирована правительством Франции и Международной организацией миграции.

"Франция поддерживает проект "ЯМариуполь.Жилье". Я рад видеть, что эта визия сформирована и приобретает конкретные очертания и реализации. Важно и приятно видеть, что это место становится местом жизни для жителей Мариуполя", – отметил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Среди первых новоселов – семья Натальи Лось, которая эвакуировалась из Мариуполя еще в мае 2022 года.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

"Это был ужас. Как только мы уехали, сгорел от вражеского "прилета" наш дом. Жили у племянницы, и вскоре после отъезда "прилетело" и туда. Причем попали как раз в то место, где на диване отдыхал муж. Мы с мужем – люди пожилые, нам за 70. С нами еще дочь Екатерина. К тому же мой муж с инвалидностью, передвигается на кресле колесном. В Днепре снимали квартиру на Тополе, но, конечно, мечтали о своей квартире. Обратились в "ЯМариуполь", пришлось подождать. Нам нужно жилье с отдельным туалетом. Наконец мечта сбылась, и вскоре мы переедем в это замечательное общежитие", – рассказывает женщина.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя
В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Городской голова Днепра Борис Филатов напомнил, что город с первых дней полномасштабного вторжения стал прибежищем для мариупольцев.

"Я горд, что после начала полномасштабного российского вторжения Днепр первым в Украине пришел на помощь мариупольцам. В помещении центральной городской библиотеки мы открыли первый центр "ЯМариуполь". Наши мужественные водители причастны к первым эвакуациям жителей Мариуполя. Сегодня открываем уже третье социальное общежитие. Мы благодарны за помощь французскому правительству и французскому народу. Но и Днепр не остался в стороне. Мы помогали не только организационно и административно, но и материально. Ведь мариупольцы для нас давно стали днепрянами", – отметил мэр Днепра.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко выразил благодарность за поддержку, которую его город получает от Днепра. Он отметил личную роль Бориса Филатова, подчеркнув, что тот неоднократно помогал в сложные моменты.

"Огромная благодарность Борису Филатову, который нам всегда помогает. В 2022-м из оккупированного Мариуполя люди выезжали в очень тяжелых условиях. Днепр оказал большую помощь в эвакуации людей. А первый в Украине центр "ЯМариуполь" открылся 27 апреля 2022 года именно в Днепре", – отметил Бойченко.

В Днепре открыли новое современное общежитие с квартирами-студиями для ВПЛ из Мариуполя

Новое общежитие стало очередным шагом в долгосрочной стратегии поддержки переселенцев и интеграции мариупольцев в громаду Днепра.