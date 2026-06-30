В Днепре обсудили новые проекты с Чехией

Поддержка Днепра со стороны Чешской Республики продолжается и выходит на новый уровень. В ходе рабочего визита в город Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Любош Весели встретился с заместителем мэра Днепра Андреем Денисенко. В ходе встречи стороны обсудили реализацию текущих проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Основное внимание было уделено модернизации медицинских учреждений, восстановлению энергетической инфраструктуры, развитию гуманитарных программ и привлечению международного финансирования.

Любош Весели подчеркнул, что Днепр и Днепропетровская область остаются одним из ключевых направлений поддержки со стороны Чехии.

По его словам, для чешской стороны Днепр – это не только город сильных и несокрушимых людей, но и стратегический партнер. Он отметил, что Чехия продолжает помогать Украине не только гуманитарными грузами или генераторами, но и работает над реализацией долгосрочных проектов. Уже в ближайшее время должна стартовать новая инициатива, которая будет финансироваться за счет Европейского Союза. Также продолжается сотрудничество в сфере реконструкции больниц, поставки современного медицинского оборудования и развития экономических и культурных связей между странами.

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Заместитель мэра Днепра Андрей Денисенко, в свою очередь, подчеркнул, что Чешская Республика является одним из самых последовательных международных партнеров города с начала полномасштабного вторжения.

Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается масштабный проект модернизации одной из городских больниц, для реализации которого планируется привлечь до 12 миллионов евро грантовых и кредитных средств. Кроме того, чешские партнеры участвуют в строительстве укрытий, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации других важных для города проектов.

По словам Андрея Денисенко, именно благодаря такой поддержке Днепр смог существенно укрепить свою энергетическую устойчивость и стабильно пройти прошлый отопительный сезон.

В ходе встречи стороны также подтвердили готовность и в дальнейшем расширять сотрудничество в сферах медицины, критической инфраструктуры, энергетики, экономики и культуры.