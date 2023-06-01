В Днепре, несмотря на войну, продолжают обновлять лифты в домах.

В Днепре продолжают заботиться об исправности и обновлении лифтов в домах горожан. Сейчас уже отремонтировали половину из запланированного на этот год количества подъемников. Работа продолжается постоянно – в разных районах города. Это подчеркивает мэр Днепра Борис Филатов, поэтому коммунальные службы имеют соответствующие указания.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Днепр и дальше работает в направлении ремонта лифтов по всему городу. Сейчас это единичные случаи – когда они не работают. Если есть какие-то нарекания на работу подъемников, пожалуйста, обращайтесь в профильные организации, обслуживающие компании. Наша конечная цель – чтобы в Днепре не было ни одного дома, где бы ни работали лифты", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, напомнив, что несколько лет назад только в Шевченковском районе не работали до половины лифтов, впрочем, город давно системно решил проблему сломанных подъемников.

.

Так, в одном из подъездов многоэтажки в Приднепровске лифт отремонтировали полностью. Старый подъемник отработал с момента возведения дома – более тридцати лет назад. О его износе жильцы сообщили в лифтовую службу.

Теперь здесь поставили новую кабину и створки дверей. Также заменили двигатель, лебедку и тросы, устройства безопасности, привод двери. В машинном помещении подключили современную станцию управления лифтом, диспетчерское устройство для двусторонней связи с круглосуточной диспетчерской службой. Она позволяет мастерам эффективно работать с оборудованием и проводить техобслуживание.

Молодая мамочка Алина и ее сын Михаил живут на 9 этаже. С новым лифтом выходить на прогулки им стало удобнее.

"Поменяли, очень хороший лифт. Все новое, все хорошо работает. Нам нравится. Хорошо, когда не будет ломаться. Очень тихо работает. Светлый лифт. Вызов есть (диспетчера, – ред.)", – рассказала женщина.