В Днепре начался первый этап масштабного ремонта в рамках флагманского проекта 'Движение без барьеров'

31 мая в Днепре стартовал первый этап капитального ремонта трамвайной линии в рамках проекта "Движение без барьеров". Работы начались на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицами Короленко и Мономаха.

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Цель и масштаб проекта

Модернизация направлена на подготовку городской инфраструктуры к эксплуатации современных низкопольных трамваев. Первый такой трамвай планируется получить в конце 2025 года.

Общая длина трамвайной колеи, подлежащей замене по улицам Владимира Мономаха, Центральной и Вячеслава Липинского, составляет 1002 метра в одноколейном измерении.

"Обустраивают перекресток в широкополосных железобетонных плитах. Будет уложено 118 плит на участке длиной по 34 метра в прямом и обратном направлениях. Кроме этого, заменят контактную сеть, опоры, трамвайно-троллейбусное пересечение", - рассказал заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков.

Работы на текущем перекрестке продлятся около месяца, после чего бригады перейдут к следующему участку.

Возле ЦУМа планируется строительство новой посадочной платформы. После завершения основных работ по улице Центральной будет уложена брусчатка.

Применяемая технология широкополосных железобетонных плит обеспечивает комфортный проезд автомобильного транспорта и бесшумное движение трамваев.

Справка

"Движение без барьеров" является флагманским проектом Министерства развития громад и территорий, который реализуется в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Проект охватывает 15 пилотных громад Украины, включая крупные города и меньшие населенные пункты.

Исполнительным партнером инициативы выступает общественная организация "Безбарьерность". В рамках проекта создаются безбарьерные маршруты с адаптированной инфраструктурой: удобными тротуарами, безопасными переходами, доступными входами в здания, тактильными отметками и адаптированными заведениями обслуживания.