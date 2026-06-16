В Днепре на маршрут вышел второй современный низкопольный трамвай

В Днепре на маршрут № 1 вышел второй современный низкопольный трамвай . Вагон был приобретен в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины II" на кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Первый такой трамвай курсирует по городу с февраля 2026 года.

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Заместитель мэра Днепра Игорь Маковцев отметил, что после запуска первого низкопольного вагона город получил много положительных отзывов от пассажиров, поэтому на линию выпустили еще один современный трамвай.

По его словам, вагон является трехсекционным, имеет 100% низкий пол и соответствует современным европейским стандартам общественного транспорта. Изготовило его украинское предприятие "Tatra-Yug".

Также Игорь Маковцев сообщил, что город рассчитывает получать по одному новому вагону ежемесячно. При благоприятных условиях уже в сентябре на маршруте № 1 будут курсировать пять современных низкопольных трамваев. Кроме того, продолжаются тендерные процедуры по закупке еще трех таких вагонов в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.

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Перед выходом на маршрут новый трамвай прошел технический осмотр и обкатку без пассажиров.

Начальник трамвайного маршрута № 1 Денис Криштопа рассказал, что вагон рассчитан на 260 пассажиров и имеет 67 сидячих мест. Для комфорта пассажиров в салоне установлены два кондиционера и отдельный кондиционер для водителя, а также система отопления.

Кроме того, трамвай оборудован пандусами для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Среди технических преимуществ – современная система управления с рекуперацией электроэнергии и возможность автономного движения на расстояние до трех километров.

Жительница Днепра Мария поделилась, что ей нравится комфорт новых вагонов. По её словам, в салоне работают кондиционеры, трамвай чистый и удобный для поездок.

Для запуска новых вагонов город начал модернизировать инфраструктуру еще в 2021 году. На маршруте № 1 обновляли трамвайные пути и обустраивали посадочные платформы.

Игорь Маковцев отметил, что маршрут № 1 почти на 80 % входит в проект "Движение без барьеров", который реализуется в Днепре. Большинство необходимых работ уже выполнено, а город продолжает работать над созданием доступной среды для всех категорий пассажиров.

Для обслуживания новых вагонов также приобрели специальные компьютеризированные домкраты, которые позволяют поднимать трамвай длиной почти 27 метров для проведения технического обслуживания.

Закупка новых вагонов осуществляется в рамках совместного соглашения между Министерством финансов Украины, Министерством развития общин и территорий Украины, Днепровским городским советом и КП "Днепровский электротранспорт".