В Днепре на Фестивальном причале устроили памятную акцию "Герои Днепра, помним!"

Днепрянам предложили оставить слова благодарности героям всех времен на доске памяти, которую установили на Фестивальном причале в рамках памятной акции "Герои Днепра, помним!".

Об инициативе местных властей рассказала заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Елена Куян.

"С 8 по 9 мая с десяти утра и до семи вечера любой может написать слово или несколько для тех, кто защищал и продолжает защищать Днепр. Всего изготовили 4000 специальных открыток (с изображением мака – символа Дня памяти и примирения). Написанное будут крепить на импровизированную стилизованную доску, которую после завершения мероприятия передадут в Музей истории Днепра", - отметила Куян.

Несмотря на сильный дождь, на доске появились как слова благодарности, так и детские рисунки, - рассказал один из помощников акции Даниил. Парень добавил, что подходили люди разного возраста, как утром, так и до пяти вечера. Здесь закрепили более 200 открыток.

На Фестивальном причале также поставили и экран, на котором транслируют документальные фильмы и песни, посвященные Дню памяти и примирения.