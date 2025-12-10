В Днепре монтируют новогоднюю 17-километровую иллюминацию с бесперебойным питанием

В Днепре стартовали работы по монтажу новогодней и рождественской иллюминации, которая украсит четыре локации. Первой точкой, где появляется праздничный декор, стала бульварная зона Короленко – здесь над пешеходными аллеями формируют световую композицию, имитирующую ночное звездное небо.

Видео дня

Кроме бульвара Короленко, новогодние украшения устанавливают еще в трех местах:

- Сквер имени Алексея Хильского на Слобожанском проспекте (вблизи домов 65 и 67)

- Площадь Успенская

- Улица Дмитрия Яворницкого

Общий масштаб проекта впечатляет: планируют разместить 17 километров светодиодных гирлянд и около тридцати декоративных фигур различных персонажей. Локации заработают поэтапно, когда завершатся все монтажные работы на каждой из них.

Важнейшая инновация нынешней праздничной иллюминации – полная автономность работы. На всех четырех локациях установят системы бесперебойного питания, что позволит гирляндам продолжать светиться даже во время плановых или аварийных отключений электричества.

Олег Коротушенко, возглавляющий эксплуатационно-технический район № 3 коммунального предприятия "Горсвет", объяснил технические детали:

"Это оборудование, которое приобрели еще до начала большой войны. В течение прошлого года специалисты нашего предприятия провели полный ремонт, восстановили функциональность и готовят к повторному использованию. Каждая праздничная зона будет оснащена резервными системами энергоснабжения. Это означает, что когда в городе отключают электричество, на всех локациях автоматически активируются альтернативные источники, и иллюминация продолжит работать".

Сейчас активно работают над оформлением бульвара Короленко от пересечения с проспектом Яворницкого. Над пешеходными дорожками натягивают многочисленные гирлянды, которые создадут иллюзию звездного неба, светящегося над головами прохожих. Дополнительно на опорах размещают декоративную подсветку и монтируют объемные фигуры.

"На этой точке появится большое фотокресло, как это было в прошлом году, а также новые элементы — рамки для фотосессий. Гирлянды растянем по всей длине бульвара над аллеями, создавая эффект неба, усыпанного звездами", – детализировал Коротушенко.

Даже в сложных условиях войны, когда город регулярно сталкивается с отключениями электроэнергии и угрозами обстрелов, ощущение праздника остается чрезвычайно важным для жителей. Особенно это критично для детей, которые заслуживают радость, волшебство и веру в новогоднее чудо, независимо от внешних обстоятельств.

Праздничная иллюминация – это гораздо больше, чем просто декоративные элементы. Это символ стойкости духа, надежды и продолжения нормальной жизни вопреки всему. Это шанс для самых маленьких жителей Днепра пережить магию зимних праздников, сделать фото возле ярких инсталляций, помечтать под искусственным звездным небом. Даже когда в квартирах темно, городские улицы засияют праздничными огнями, напоминая важную истину: жизнь продолжается, а праздники неизбежно наступят.

Для взрослого населения это также имеет большое значение — возможность увидеть счастливые лица детей, на некоторое время отвлечься от ежедневных тревог, почувствовать привычные предпраздничные эмоции. Именно такие моменты поддерживают моральный дух, придают энергии двигаться вперед и сохранять веру в победу.