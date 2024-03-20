В Днепре молодых педагогов поощряют работу в городских школах ежемесячной муниципальной надбавкой

В Днепре муниципальную надбавку по поощрению молодых педагогов начали по инициативе мэра Филатова еще в 2017 году. Ее получают молодые специалисты на протяжении первых 3 лет работы в учебных заведениях города. Начинали с 2 тысяч гривен доплаты. В настоящее время она составляет 5 тыс. гривен.

Муниципальную прибавку получают 98 молодых педагогов. Среди них и днепрянин Егор Недбалов. Он преподает информатику и робототехнику в лицее №138.

Егор Недбало работает учителем уже третий год. В свое время составил ВНО по математике на 200 баллов. Далее поступил в Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара на факультет прикладной математики. Сразу после окончания вуза пошел в школу работать учителем.

"У меня семья преподавателей. Мама преподавательница в художественной школе, дедушка преподавал в техникуме. Поэтому так получилось, что я тоже учу. Автоматизация процессов, программирование мне нравится. Поэтому и преподаю то, что по душе. Сначала мне дали один класс, чтобы преподавать математику и информатику. А дальше перешел преподавать только информатику и робототехнику для 5-9 классов. С детьми работается по-разному: с некоторыми легко, с другими – сложнее. Но в целом к каждому учащемуся можно найти подход. Стараюсь, как говорится, быть в тренде. Чтобы уроки были интересны, демонстрирую материал на подобранных видео, чтобы детям было легче понимать и запоминать. Уже третий год получаю муниципальную прибавку от города. Без нее, скажу честно, было бы труднее. Это существенная помощь. Благодаря такой прибавке зарплата молодого педагога становится более конкурентоспособной", – говорит Егор Недбало.

Ученик пятого класса упомянутого лицея Ростислав Яременко добавляет: "Нравятся уроки информатики и робототехники. Учитель любопытно рассказывает. Если что-то неясно, то всегда объяснит. Никогда наши вопросы без ответа не оставит. Больше всего нравится, когда учитель рассказывает нам о роботах и как их программировать. Всегда с нетерпением жду уроков Егора Викторовича. Мне в целом интересно учиться, узнавать новое, а на уроках информатики и робототехники – тем более".

Днепр работает на том, чтобы в городских школах работало как можно больше молодых учителей. Чтобы уроки проходили по новейшим технологиям, интересно и качественно. Итак, школы Днепра сотрудничают с учебными заведениями и приглашают оттуда молодых специалистов на работу в учебные заведения. Город в свою очередь поддерживает их финансово.