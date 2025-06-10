В Днепре местные власти помогли провести более 5 тысяч ремонтов в домах ОСМД-ЖСК

В Днепре местные власти поддерживают жителей многоэтажек, которые имеют силы и желание самостоятельно управлять и улучшать собственные дома. В городе уже 8 лет успешно действует Программа содействия ремонтам в домах ОСМД/ЖСК, введенная по инициативе городского головы Бориса Филатова. Программа – крайне популярна среди объединений совладельцев, ведь позволяет ОСМД/ЖСК внести лишь 25% стоимости определенных ремонтных работ, а большую часть – 75% стоимости – профинансирует город.

Видео дня

Всего с 2017 года при поддержке городских властей проведено более 5 тысяч различных ремонтных работ в домах, которыми управляют объединения совладельцев. Благодаря этому улучшаются как отдельные дома, так и микрорайоны города в целом.

"С начала года уже успешно проведено почти 100 ремонтов для ОСМД и ЖСК. В целом объединения совладельцев подали почти 600 различных заявок на этот год. Также городские власти непременно помогают домам, которыми руководят ОСМД или ЖСК, в случае экстренных ситуаций, после вражеских воздушных ударов и т. п", – отмечает Владислав Макарец, начальник организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения городского совета Днепра.

К примеру, ОСМД, которое управляет высотным домом №10 по ул.Максима Дия в Днепре, благодаря городской Программе содействия ремонтам смогло полностью отремонтировать грузовой и пассажирский лифты, а также оборудование в лифтовой (двигатели, лебедки, электрощитовые и т.д.).

Всего за время работы объединению совладельцев при поддержке городских властей удалось полностью обновить коммуникации – трубы отопления в подвале, систему водоснабжения, электрические системы, объясняет председатель ОСМД Валентина Хорошко.

Также утеплили здание: на этажах установили двойные энергосберегающие двери, на балконах общего пользования на нескольких этажах – металлопластиковые окна.

Дом значительно улучшился снаружи: обновлен вход, а еще - установлен пандус для маломобильных жителей и гостей дома. Это – крайне важный шаг к безбарьерности.

Многочисленные ОСМД/ЖСК Днепра оценили преимущества полезной городской Программы и ежегодно подают заявки на софинансирование ремонтов. Самые популярные – обновление лифтов, сантехсистем, кровель и др.

Так, ОСМД, которое создано в д.№21 по ул.Максима Дия в Днепре, благодаря городской Программе отремонтировали кровлю над подъездом, еще – обновили трубы отопления в подвале дома, привели в порядок системы водоснабжения и водоотведения, защитили от вандалов подвальное помещение.

Также в доме отремонтировали лифты, обновили окна на лестничных клетках во всех подъездах, благодаря чему внутри здания стало теплее и комфортнее.

Также обновили лестничные клетки, установили лавочки на улице и умело заботятся о зеленой зоне возле дома, рассказывает председатель ОСМД Тамара Луняк.

В целом днепряне все активнее берут судьбу собственных домов в свои руки.

"Сейчас в Днепре созданы и работают 1921 ОСМД и ЖСК, – отмечает Владислав Макарец.

Профильный департамент городского совета всячески поддерживает инициативных жителей, в частности - консультирует по созданию и развитию ОСМД. Для председателей и участников ОСМД-ЖСК регулярно проводятся обучение и различные семинары по энергосбережению, получению грантов от донорских структур для развития и обновления домов и тому подобное.