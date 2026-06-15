В Днепре меняют систему обращения с отходами

В Днепре продолжается комплексная работа по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами. Несмотря на войну, город внедряет европейские экологические стандарты, привлекает международную помощь и развивает инфраструктуру с ориентацией на долгосрочное использование.

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Ключевым объектом системы является муниципальный комплекс "Правобережный" – один из самых современных в регионе. Его площадь составляет 134 гектара, работа ведется круглосуточно, а ежедневный объем приема мусора достигает 1,5–2 тысяч тонн.

По словам директора коммунального предприятия "ЭкоДнепр" Эдуарда Мешковского, благодаря технике, полученной в качестве помощи от правительства Японии, улучшилось качество переработки отходов: проводится своевременное уплотнение и изоляция, что полностью устраняет проблему запахов. В то же время объем мусора ежегодно растет на 10–15%. Пока есть свободные карты полигона, он продолжает работать, однако уже подготовлена новая, четвертая пусковая карта, которая соответствует всем экологическим и гидроизоляционным требованиям и готова к эксплуатации.

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Все отходы на комплексе проходят обязательное взвешивание и радиационный контроль. Параллельно город работает над пересмотром финансовой модели сферы. Поскольку тариф на вывоз мусора в Днепре не менялся в течение нескольких лет, это привело к дефициту средств у перевозчиков и на полигоне, что затрудняет развитие и улучшение услуг.

Заместитель директора департамента экологической политики Днепровского городского совета Ирина Козлова сообщила, что на данный момент временным перевозчиком – определена компания "Жилсервис-5". В ближайшее время планируется конкурс, по результатам которого будет выбран новый исполнитель с обновленными тарифами. Также в сфере существуют проблемы с нехваткой кадров, ростом стоимости топлива, дефицитом контейнеров и засорением городских балок. В прошлом году было повреждено около 800 мусорных баков, что создало потребность в обновлении и резерве контейнерного парка. Отдельной сложностью остаются балки правобережья – их около 35, и их очистка требует проектов рекультивации, которые пока не финансируются.

В перспективе город ориентируется на Национальную стратегию управления отходами, где приоритетом является предотвращение образования мусора. Городские власти поддерживают этот подход посредством экологических акций и информационных кампаний, поощряя жителей сокращать количество отходов и переходить к сортировке.