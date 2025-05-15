В Днепре ко Дню вышиванки памятники Тарасу Шевченко и Александру Полю нарядили в национальную одежду

В Днепре ко Дню вышиванки провели символическую патриотическую акцию - памятники выдающимся украинцам украсили элементами национальной одежды. Впервые в истории города памятник Александру Полю "одели" в вышиванку, а монумент Тарасу Шевченко на Монастырском острове нарядили уникальной вышитой накидкой - кептарем с изображением карты Украины.

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Как создавали вышиванку для памятника Александру Полю

Вышиванка на памятнике Александру Полю стала не просто элементом праздничного декора, а глубоко символическим жестом, сочетающим национальную традицию, историческую память и современную борьбу за идентичность. Она олицетворяет украинский культурный код наше единство во времена испытаний и веру в Победу. Акцию инициировали Департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДМР и волонтерская инициатива "Швейная рота".

"Впервые почетный гражданин Александр Поль был "одет" в вышиванку. Это инициатива "Швейной роты", которая не только занимается пошивом адаптивной одежды для раненых, но и реализует общественные инициативы. Эта вышиванка пошита из специальной ткани, которую используют для раненых бойцов. Мы искренне поздравляем всех с этим праздником от имени городского головы Бориса Филатова и Днепровского горсовета. Вышиванка - это наш культурный код, наша история, и каждая - уникальная", - отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

Адаптивную вышиванку для памятника создали мастерицы "Швейной роты". Основательница волонтерской инициативы "Швейная рота" Марина Пальченко рассказала, что уже три года команда шьет адаптивную одежду для раненых украинских защитников.

""Швейная рота" уже три года шьет адаптивную одежду для наших раненых защитников. Мы передаем эту одежду абсолютно бесплатно для раненых - она помогает достойно адаптироваться нашим ребятам, которые лежат с ранениями, имеют аппараты Илизарова или другие средства внешней фиксации. Обычно защитники с такими аппаратами не могут носить обычную одежду. Поскольку памятник не может двигаться - возникла идея создать специальную символическую одежду и для него", - сказала Марина Пальченко, основательница волонтерской инициативы "Швейная рота".

Сколько времени мастерицы работали над вышиванкой для Поля

Над созданием вышиванки работали три мастерицы. По словам соучредителя волонтерской инициативы Ксении Самойлич, для создания рубашки понадобилось 10 метров ткани и 90 сантиметров вышивки. Работали над изделием в течение трех дней.

"Это праздничная адаптивная вышиванка, она расстегивается по бокам и рукавам - именно такие мы шьем для военных, которые проходят лечение. Мы уже отшили десятки тысяч единиц одежды. Для рубашки Александру Полю ушло 10 метров ткани, 90 сантиметров вышивки. Три мастерицы работали три дня", - рассказала соучредитель инициативы Ксения Самойлич.

Организаторы планируют сохранить вышиванку как культурный артефакт. Сейчас рассматривают вариант передать ее в экспозицию Музея истории Днепра или сохранить в музее самой "Швейной роты".

"Мы очень хотим, чтобы эта вышиванка стала частью экспозиции Музея истории Днепра. Если же нет - она точно будет сохранена в нашем собственном музее "Швейной роты"", - сказала Ксения Самойлич.

Чем особенна эта акция

Участники акции подчеркнули, что подобные инициативы имеют не только декоративную, но и глубокую смысловую нагрузку - как жест сопротивления российской агрессии и символ несокрушимости украинского народа.

"Мы впервые одеваем памятник Александра Поля в вышиванку. Тем самым мы демонстрируем важность генетического кода нации и то, что ее объединяет. Несмотря на то, что враг пытается нас уничтожать как на поле боя, так и уничтожая наши традиции - это наш ответ на такие действия. Надо поблагодарить "Швейную Роту" - это команда волонтеров, которые шьют адаптивную одежду для раненых военнослужащих. Цифры тех комплектов, которые они сшили, впечатляют. За это мы им искренне благодарим", - сказал Сергей Луденский, и.о. директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДГС.

Патриотический кептар для памятника Тарасу Шевченко

На Монастырском острове в Днепре в вышитый кептар нарядили памятник Тарасу Шевченко . Это уже вторая подобная акция - в прошлом году патриотическую одежду сшили переселенки с временно оккупированных территорий. На спине кептаря - карта Украины, украшенная орнаментами из разных регионов.

"Этот праздник объединяет молодежь. Вышиванки имеют особое значение, ведь каждый орнамент уникален, как и наше единство", - отметил председатель Молодежного совета Днепра Сергей Новиков.

Как прошло празднование Дня вышиванки в Днепре

Во время празднования звучали украинские песни, выступали танцевальные коллективы. Присутствующие почтили погибших минутой молчания и исполнили Государственный гимн Украины. Также состоялись флешмобы с участием школьников, проходили мастер-классы и концерты. Все желающие имели возможность сфотографироваться возле памятников.

"Приятно видеть патриотическую молодежь, которая несет украинские ценности. Это формирует наше общество, и нам, военным, важно чувствовать эту поддержку", - отметил военный 93-й ОМБ "Холодный Яр" Константин.