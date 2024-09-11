В Днепре ко дню города Бахмут высадили аллею роз

В днепровском сквере Ивана Старова появилась клумба с розами, которую назвали "Аллея дружеского единения". Девяносто шесть кустов роз там высадили ко дню рождения города Бахмута. К акции присоединились представители Бахмутского городского совета, громады города и департамента парков и рекреации Днепровского городского совета.

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"Эту клумбу символически назвали "Аллея дружественного единения" в знак единства Бахмутской и Днепровской городских территориальных громад, дружеских отношений. Наши города в один день отмечают свои дни рождения. По этому случаю решили провести акцию по высадке троян. Всем известно, что Бахмут – город роз. У нас было взорвано до 50 тыс. роз, это вошло в Книгу рекордов Украины. В этом году Бахмуту исполняется 453 года. По этому случаю высадим в разных городах Украины, где проживают бахмутяне, 453 куста роз. Сегодня в Днепре высадили 96. Благодарны руководству города за поддержку", – сказал начальник Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева.

"Охотно согласились на такую замечательную акцию по высадке роз в сквере Ивана Старова. Работники этого сквера будут ухаживать за клумбой", – сказал директор департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Владимир Черный.

К высадке кустов троян присоединилась и Наталья Балан. Она переселенка из Бахмута. Уже два года живет в Днепре и работает на коммунальном предприятии "Городская инфраструктура" именно на этом участке – в сквере Ивана Старова.

"Приятно было сегодня приобщиться к такой замечательной акции по высадке роз. Они как символ нашего города. Везде в Бахмуте были клумбы с розами. Эта розовая клумба в сквере Ивана Старова тоже напомнила мне о родном городе. Желаю Днепру тоже цвести как розы", – сказала Наталья.

"В знак дружественного единения бахмутян и днепрян высадили кусты роз, являющиеся символом Бахмута. Роза считается цветком победителей, символом храбрости, уважения. Искренняя благодарность руководству Днепра за то, что поддержали наше предложение о проведении акции и в целом за постоянную поддержку наших бахмутян, ныне живущих в Днепре. Надеемся, что эти взорванные розы станут символом возрождения, восстановления и новой жизни города-крепости Бахмут!" – добавила представительница Бахмутского городского совета Юлия Смолярчук.