В Днепре к годовщине создания 138-й зенитной ракетной бригады выпустили уникальную почтовую марку

В Днепре состоялось торжественное специальное погашение почтовой марки, посвященной 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде, в связи с 34-й годовщиной создания воинского подразделения. Мероприятие было организовано совместно с "Укрпочтой". Марка создана в рамках проекта "Собственная марка".

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Особенностью выпуска стали 100 номерных марок – каждая имеет свой уникальный номер от 1 до 100. Именно они станут ценными для филателистов.

На специальную акцию по погашению приехали коллекционеры не только из Днепра, но и из Киева.

138-я Днепровская зенитная ракетная бригада ежедневно защищает небо над городом и регионом, обеспечивая возможность жить, работать и поддерживать функционирование критически важной инфраструктуры.

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"138-я Днепровская зенитная ракетная бригада – это именно те люди, которые защищают небо над Днепром. Именно благодаря их боевой работе мы имеем возможность жить, работать, благоустраивать наш город. От эффективности работы наших зенитчиков зависит жизнедеятельность целого мегаполиса. Мы чрезвычайно благодарны военным за их службу, профессионализм и защиту", – отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.