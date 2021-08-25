В Днепре к 30-летию Независимости устроили мотофлешмоб и представили видео-инсталяционное шоу. Фото

В Днепре провели несколько перформансов ко Дню Независимости Украины – на Фестивальном причале около сотни мотоциклов составили число 30, где ноль – в форме логотипа Днепра, а на площади Героев Майдана на большом экране показали более восьмисот фото, сделанных горожанами за 30 лет.

Так, мероприятие на Фестивальном причале было организовано байкерами 23 августа. Как отметил представитель ОО "Байкеры Украины" Георгий Попов, это выдающаяся дата для Украины и каждого украинца отдельно.

"Поэтому мы, как и все граждане великого государства, таким образом почтили и выразили любовь как к Родине, так и к родному городу", – сказал он.

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"Эту важную дату стоит запомнить, поэтому вместе с байкерским сообществом мы устроили мотофлешмоб. Когда мы только готовились к созданию символа, то решили, что он должен быть особенным. Так и получилось: мы объединили в одной фигуре два важных для нас символа – количество лет нашей независимости и логотип города", – рассказала заместитель директора КП "Агентство развития Днепра" Елена Мозгина.

Байк участницы мероприятия Елены – среди образовавших логотип города. Женщина говорит, что без колебаний согласилась принять участие в флешмобе.

"30 лет независимости – это весомый срок. Думаю, что во всех уголках Украины радуются этому поводу и мы не исключение. В конце это историческое событие, потому принять в ней участие не менее почетно".

Мероприятие на площади Героев Майдана также состоялось 23 августа. Фото показывали на большом экране – кто-то присылал семейные портреты, кто-то – виды Днепра. Такой проект реализовали впервые. Поделиться воспоминаниями желающие могли просто – загрузить фото на сайт https://ukraine30.dp.ua/.

"Наша история разноцветная. Мы решили: а почему бы не воссоздать историю нашего города по упоминаниям днепрян. Было только одно условие – присылать фотографии с Дня Независимости (1991 года) и до сих пор. Нам отправили более тысячи фотографий. Люди фиксировали события, себя и в общем город. Мы провели отбор, объединили их в единую видеоинсталляцию и, как итог, представляем сегодня на центральной площади Днепра", – рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

Посмотреть видео-инсталяционное шоу "УКРАИНА. DNIPRO. 30" в первые минуты пришла более сотни днепрян. Оксана пришла с мужем и сыном. Фото не посылала, но поделилась: "Считаю, что надо чаще проводить такие презентации, потому что это – наша история и мы ее создаем".

"Вот таких серьезных инсталляций нам не хватало. Мне кажется, что интересно всем: и молодежи, и более старшему поколению. Здесь есть фильм, посвященный нашей независимости, за которую мы боремся до сих пор, а также фото, которые присылали наши днепряне", – отметила жительница Оксана Врублевская.

Между презентацией на площади развлекали днепрян и творческие коллективы. Посмотреть видеоинсталляцию "УКРАИНА. DNIPRO. 30" можно было и 24 августа.