В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

На одной из станций метро в Днепре провели форум "10 лет войны". Его участниками стали несколько сотен военных, ветеранов, а также специалисты реабилитационного центра городской больницы № 4, ныне одного из лучших в стране, и послы проекта #ТитаниUA, инициированного Днепропетровской ОВА.

"Мы собрались здесь, чтобы вспомнить события десятилетней давности. Собрались здесь, чтобы объединяться. Объединились власти с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления, власть в целом, объединились с украинским народом, чтобы выстоять", – сказал руководитель ДнепрООО Сергей Лысак.

Важность единства также отметил мэр Днепра Борис Филатов. Он вспомнил 2014 год, когда занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.

"Тогда мы прежде всего присутствовали в этом зале, сделали все возможное и невозможное, чтобы так называемая "русская весна" не распространилась по стране. Я хотел бы сказать каждому и каждой здесь слова благодарности. И могу еще раз подтвердить, что городской совет и депутатский корпус будут работать вместе с вами всеми. Будут поддерживать инициативы военной администрации. Будем едины", – отметил Филатов.

Форум "10 лет войны" начали минутой молчания в память о павших защитниках Украины и акапельном исполнении государственного гимна. Дальше участники работали в панелях.

"Это подведение итогов пребывания человека в состоянии войны. Это не просто акция, не просто форум, это жизнь людей. Определять таких людей, говорить о них необходимо", – убежден подполковник капелланской службы Андрей, чей военный путь начался еще в 2014 году.