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В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

Мария Шевчук
Днепр
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В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

На одной из станций метро в Днепре провели форум "10 лет войны". Его участниками стали несколько сотен военных, ветеранов, а также специалисты реабилитационного центра городской больницы № 4, ныне одного из лучших в стране, и послы проекта #ТитаниUA, инициированного Днепропетровской ОВА.

В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных
В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

"Мы собрались здесь, чтобы вспомнить события десятилетней давности. Собрались здесь, чтобы объединяться. Объединились власти с органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления, власть в целом, объединились с украинским народом, чтобы выстоять", – сказал руководитель ДнепрООО Сергей Лысак.

В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

Важность единства также отметил мэр Днепра Борис Филатов. Он вспомнил 2014 год, когда занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.

"Тогда мы прежде всего присутствовали в этом зале, сделали все возможное и невозможное, чтобы так называемая "русская весна" не распространилась по стране. Я хотел бы сказать каждому и каждой здесь слова благодарности. И могу еще раз подтвердить, что городской совет и депутатский корпус будут работать вместе с вами всеми. Будут поддерживать инициативы военной администрации. Будем едины", – отметил Филатов.

В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных

Форум "10 лет войны" начали минутой молчания в память о павших защитниках Украины и акапельном исполнении государственного гимна. Дальше участники работали в панелях.

"Это подведение итогов пребывания человека в состоянии войны. Это не просто акция, не просто форум, это жизнь людей. Определять таких людей, говорить о них необходимо", – убежден подполковник капелланской службы Андрей, чей военный путь начался еще в 2014 году.

В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных
В Днепре к 10-летию начала войны РФ против Украины провели форум для военных