В Днепре художественные школы обеспечивают генераторами и солнечными панелями для непрерывного обучения

В Днепре художественные школы и культурные пространства оснащают генераторами и солнечными панелями, чтобы обеспечить непрерывный учебный процесс даже во время отключений электроэнергии. Такую задачу поставил городской голова Борис Филатов.

В частности, в детской школе искусств №4 имени Бориса Гмыри готовятся к установке солнечных панелей. Заведение уже частично автономное – имеет альтернативные источники питания и работает на генераторах.

Директор школы Алексей Дорофеев рассказал, что подготовку к энергомодернизации начали еще в январе, ведь предыдущая зима была сложной. По его словам, в заведении уже установлены аккумуляторы и инверторы, а монтаж солнечных панелей планируют завершить до конца марта. Школа также имеет несколько генераторов, часть из которых приобрели при поддержке родителей и общины. Ожидается, что установка панелей позволит быстрее переходить на резервное питание и не прерывать обучение.

Даже во время зимних отключений заведение не прекращало работу. Преподаватель изобразительного искусства Елена Мельникова отметила, что обучение организовывали благодаря генераторам и дополнительному освещению. По ее словам, несмотря на сложные условия, удалось сохранить контингент учеников, а установка солнечных панелей сделает учебный процесс более комфортным.

В то же время в культурном пространстве "Шинник-АРТТЕРИТОРИЯ" солнечные панели уже установлены. Заведение полностью обеспечено альтернативным электропитанием и может работать непрерывно.

Заместитель директора заведения Александр Корсик сообщил, что для большого культурного пространства, где проходят концерты, выставки и занятия, стабильное электроснабжение является критически важным. По его словам, благодаря сочетанию солнечных панелей и генераторов заведение получило полноценное резервное питание.

В горсовете отмечают, что сочетание различных источников энергии позволяет заведениям стабильно работать при любых условиях и обеспечивать доступ жителей к культурным и образовательным услугам.

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Хорошилов сообщил, что такая система уже работает в одном из учреждений культуры мощностью около 40 кВт и обеспечивает, в частности, работу укрытия. По его словам, этот опыт планируют масштабировать – как минимум еще в восьми учреждениях. Сейчас в 33 учреждениях гуманитарной сферы уже установлены генераторы или источники бесперебойного питания.