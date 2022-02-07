В Днепре готовят к запуску приложение, которое позволит всем желающим управлять зрелищным шоу Dnipro Light Flowers

Dnipro Light Flowers – урбанистический проект, не имеющий аналогов в мире. Он меняет образ Днепра как "города заводов" и символизирует новое дыхание города. По итогам 2021 года свето-музыкальная инсталляция впервые в восточной Европе обошла конкурентов из Японии, Австралии и Китая, одержав победу во всемирно известном конкурсе светового дизайна "LIT Awards" в номинации "Light Art Project".

"Мы очень гордимся тем, что наш замечательный город уже второй раз становится победителем престижного конкурса в Лос-Анджелесе, где рассматривают проекты уличного освещения со всего мира. В прошлом году первенство завоевала улица Короленко (в номинации Landscape Lighting)", – прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он также отметил, что проект Dnipro Light Flowers был создан без затрат для городского бюджета. Филатов поблагодарил тех, кто вложил в это свои силы и ресурсы, назвав объединение творческих людей, частных инвесторов и городских властей примером для всех украинских территориальных громад.

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Также в эти выходные впервые была опробована новая интерактивная опция Dnipro Light Flowers, позволяющая запускать световое шоу прямо со смартфона. Приложение будет доступно для загрузки уже весной. Получить доступ можно за донаты, которые будут непосредственно перечисляться фонду помощи детям Kiddo.

"Воспользоваться аппликацией смогут все жители нашего города. Следуя определенным правилам, каждый получит возможность запускать ее в праздничные даты — в режиме реального времени, демонстрируя ее своим близким, коллегам, родственникам и гостям города", — добавил Борис Филатов.

Остальные условия пользования в ближайшее время будут опубликованы на сайте горсовета.

Сейчас известно, что анонсированное приложение будет учитывать количество желающих и формировать запросы в электронную очередь. Пользователь будет получать на телефон сообщение с точным временем, когда включится его заказ. При этом функция будет доступна только в радиусе Фестивального причала и смотровой площадки парка Шевченко – после наступления темноты и до десяти часов вечера. Таким образом, систему защитят от перегрузки.

"Инсталляция Dnipro Light Flowers является уникальной в глобальном масштабе по целому ряду параметров. Запуск мобильного приложения будет первым примером того, как каждый житель сможет напрямую взаимодействовать со свето-музыкальным шоу, а не просто смотреть его по расписанию. Это будут очень яркие впечатления, которыми можно удивить гостей со всего мира. Было непросто организовать все с технической стороны, но это еще раз подчеркивает, что Днепр является городом космических технологий, интеллекта и творчества", — отметил руководитель компании "Expolight" и автор медиа-атринсталляции Николай Каблука.

Напомним, что постиндустриальная свето-музыкальная инсталляция Dnipro Light Flowers охватывает пять (из запланированных тринадцати) труб бывшего завода им. К. Либкнехта. Здесь работают уникальные для Украины сверхмощные лазеры, разработанные специалистами в Днепре. Специальные датчики GPS-контроллеров на расстоянии 5 километров синхронизируют между собой трубы и музыкальное оборудование на смотровых площадках противоположного берега Днепра с точностью до миллисекунды.