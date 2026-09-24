В Днепре готовят к выходу на маршрут пятый современный трамвай

Днепр получил ещё один современный низкопольный трамвай. Это уже пятый вагон, который город получил в этом году, и последний в рамках действующего контракта.

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Трехсекционный трамвай полностью низкопольный и приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Он оборудован пандусом, информационными табло, аудиообъявлениями об остановках, надписями шрифтом Брайля и специальным местом для инвалидной коляски. Также в салоне есть кондиционер и система видеонаблюдения.

Трамвай имеет 67 посадочных мест и может перевозить до 260 пассажиров. Среди его особенностей – современная система управления с рекуперацией электроэнергии и возможность проехать до 3 км в автономном режиме. Как и предыдущие четыре вагона, он будет работать на маршруте №1.

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В настоящее время трамвай проходит наладку и подготовку к эксплуатации. Начальник трамвайного маршрута № 1 Денис Криштопа рассказал, что после разгрузки и сцепки вагона работы продлятся ориентировочно две недели. За это время специалисты должны провести настройку, проверку и обкатку.

По словам Крыштопы, обкатка будет проходить на маршруте №1-К. Сначала трамвай должен пройти 50 километров без пассажиров, после чего 20 часов будет работать с пассажирами. Только после этого вагон полноценно выйдет на маршрут №1.

Он также отметил, что все водители первого маршрута уже обучены работе на новых трамваях. Сам Крыштопа в выходные также работает на таких вагонах и отмечает значительную разницу по сравнению с прежним подвижным составом. В частности, водителям комфортнее работать благодаря кондиционеру в кабине и повышенному уровню безопасности.

Обновление трамвайного парка Днепра продолжится. КП "Днепровский электротранспорт" совместно с Европейским инвестиционным банком проводит международный тендер на закупку еще трех современных трамваев. Предложения от производителей будут приниматься до 15 октября 2026 года.